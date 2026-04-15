Проваля ли се сделката за НИС? Корабът потъва, но Вучич се прави, че всичко е наред

Сръбският президент Александър Вучич заяви, че „истинското разбирателство между Сърбия и Унгария не е лесно да се разруши“, но остава несигурно дали икономическото сътрудничество между двете страни, предимно чрез проекти като продажбата на НИС, изграждането на железопътна линия и петролопровод, ще оцелее след последните политически сътресения в Унгария. Докато Вучич уверява, че тези проекти ще оцелеят, съдбата на споразумението с унгарската MOL остава неясна, пише N1 Belgrade.

Идеята е НИС да договори продажбата на дяловете си в руските компании „Газпром“ и „Газпром нефт“, които възлизат съответно на 44,9% и 11,4%. За целта Министерството на финансите на САЩ отложи срока на санкциите срещу руската компания „Нафтна индустрия на Сърбия“ (НИС) до 17 април.

Корабът потъва

Иван Радак от Forbes Serbia смята, че изявленията на Вучич издават несигурност. „Вучич е такъв, той няма да признае поражение дори в партията на Джамба, камо ли провала на сделката с НИС. Той просто не може да си позволи това. Видяхме езика на тялото му снощи, видяхме посланията му. Това са посланията на някой, чиито кораби са потънали. Някой, който вижда, че корабът потъва и не може да направи много по въпроса. Преговорите ще продължат, но въпросът е дали ще бъдат завършени", казва Радак.

Вучич се прави, че всичко е наред

Въпреки че някои смятат, че сделката на MOL в надпреварата за Петролната индустрия на Сърбия (НИС) вече е под въпрос, сръбският президент не се съмнява в това и твърди, че има важни новини. „Последните новини са, че MOL е решена да продължи разговорите със Сърбия и руския си партньор и да завърши работата, както обсъждахме в изминалия период", каза Вучич.