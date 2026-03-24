Вучич зависи от края на унгарските избори

Сръбският президент Александър Вучич и енергийнатап сигурност на Сърбия са обвързани с края на унгарските избори, стана ясно от материал на Радио и телевизия на Сърбия (RTS). това е така, защото преговорите за Сръбската петролна индустрия (НИС) и унгарската MOL трябва да приключат след унгарските избори, макар и да вървят в правилната посока. Идеята е НИС да договори продажбата на дяловете си в руските компании „Газпром“ и „Газпром нефт“, които възлизат съответно на 44,9% и 11,4%.

За целта Министерството на финансите на САЩ отложи срока на санкциите срещу руската компания „Нафтна индустрия на Сърбия“ (НИС) до 17 април. ОЩЕ: Сърбия получи нова отсрочка от САЩ за санкциите срещу НИС

Преговорите за NIS и MOL вървят в правилната посока и вярвам, че ще бъдат приключени след унгарските избори, каза професор Слободан Ачимович заяви пред RTS.

Газовото споразумение с Русия

Относно газовото споразумение с Русия, което изтича на 31 май Говорейки за газовото споразумение и НИС, той казва, че това са свързани въпроси. „Надявам се, че най-късно в рамките на следващия месец ще имаме готово решение и подписан договор между NIS и MOL и по този начин предпоставка да можем да кажем, че имаме мирна газова връзка с Русия и че ще продължим да купуваме най-евтиния газ на цена от 290 долара за 1000 кубически метра“, посочи Ачимович. Той предупреждава, че алтернативите биха могли да бъдат значително по-скъпи. ОЩЕ: "Давахме двойно повече": Вучич обяви колко ще платят унгарците за руския дял в сръбската петролна компания