Румъния пренасочва трафика от Гюргево: Ето алтернативните маршрути за влизане в България

Движението по Моста на дружбата Гюргево-Русе беше спряно в четвъртък сутринта в 9:00 часа за всички видове превозни средства поради строително-монтажни работи от българската страна на моста, съобщи румънската информацчионна агенция Agerpres. Ограниченията за движение ще се запазят до 21:00 часа за леки превозни средства и до сутринта на 5 юни, 9:00 часа, за тежкотоварни превозни средства.

Преминаването по "Дунав мост" 1 не е възможно

"Не е възможно да се влезе на Моста на дружбата, в района на граничния пункт, или към други гранични контролно-пропускателни пунктове за тези, които искат да продължат пътуването си“, каза Ливия Филимон, говорител на граничния контролно-пропускателен пункт Гюргево, пред румънската агенция в четвъртък. ОЩЕ: Ремонт блокира движението по "Дунав мост" при Русе

Алтернативнитпе маршрути за България

За да се предотвратят блокажи или забавяния, граничната полиция препоръчва на шофьорите и транспортните фирми да обмислят и алтернативни маршрути през граничните контролно-пропускателни пунктове Калафат и Бекет в окръг Долж, Зимнича, Турну Мъгуреле в окръг Телеорман, Кълъраш в окръг Кълъраш или Вама Веке, Остров, Негру Вода, Липница, Добромир в окръг Констанца.

Подробности за ремонта

АПИ съобщава, че спецификата и етапът на изпълняваните строителни дейности в посока Румъния, в последните 320 метра от съоръжението, изискват поне през първите 12 часа след полагането на бетонните смеси за свързване на фугата между ремонтираните участъци да няма никакво преминаване на превозни средства, за да се осигурят здрава връзка между панелите и необходимата якост на бетона. Спазването на технологичния процес налага пълно спиране на трафика. ОЩЕ: Затварят Дунав мост