Румъния се въоръжава: Турция й помага с нова суперкорвета HISAR

Румънският президент Никушор Дан ще участва заедно с президента на Турция Реджеп Тайип Ердоган в церемонията по връчването на знамето на кораба клас HISAR „Контраадмирал Аугуст Роман“, която ще се проведе в Истанбул в сабота, пише румънската медия Calea Europeană. Церемонията в Истанбулската военноморска корабостроителница отбелязва влизането на кораба в оперативна служба на румънските военноморски сили, като етапите за разполагането му в страната ще бъдат завършени по-късно, информира президентската администрация на Румъния.

Новата суперкорвета на Румъния

Новата суперкорвета, произведена в Турция, ще увеличи капацитета на Румъния за наблюдение и реагиране, укрепвайки колективната сигурност в Черноморския регион.

Корветата е проектирана за бой във всички военноморски среди – надводни, противовъздушни и противоподводни – и може да изпълнява мисии за пресичане на вражески действия, защита на критична инфраструктура и собствени сили, защита на морските комуникации и други.

Срещата с на румънския президент с Ердоган

По повод церемонията в Истанбул, президентът Никушор Дан ще се срещне и с президента Реджеп Тайип Ердоган, за да обсъдят приоритетите на двустранното стратегическо партньорство, регионалната сигурност и подготовката за срещата на върха на НАТО в Анкара на 7-8 юли. ОЩЕ: Румъния: Украйна е загубила контрол над четири военноморски дрона