Майка му го взе със себе си на работа: Трагедия с 6-годишно дете в басейн в Гърция

Шестгодишно дете почина в четвъртък в плувен басейн в комплекс за отдаване под наем в Южна Гърция, докато майка му почистваше помещенията, предаде гръцкото издание Kathimerini. 32-годишната жена е взела момчето със себе си на работа и се смята, че то се е отдалечило, докато тя е чистила, и е накрая мъртво в басейна. Инцидентът е станал близо до Пилос в югозападната част на Пелопонес.

Полицията провежда разследване.

Последните инциденти в басейни

Припомняме, че на 24 юни 10-годишно момиче от Украйна се удави в басейн в Ахелой.

На 15 юни петгодишно дете беше хоспитализирано в тежко състояние в болница „Света Мария“ в румънския град Яш след като се е давило в общинския басейн, съобщи румънската информационна агенция Agerpres. Инцидентът е станал в неделя, а според представители на медицинското звено детето е хоспитализирано в интензивно отделение в кома от четвърта степен. То е поето от екипа на спешното с кардио-респираторен арест.

На 7 юни 2026 г. три деца са се удавили в западната ни съседка Сърбия при нелепи обстоятелстна, става ясно от материали на сръбската информационна агенция Танюг. Единият инцидент е станал в река Южна Морава в Сталац край Крушевац, когато две 15-годишни момчета се удавили, докато ловят риба. Докато се опитвали да хванат риба - младежите били завлечени от водовъртеж, пише още сръбската медия.

Същия ден 14-годишно момиче се е удавило във Велика Морава в село Доня Ливадица близо до Велика Плана. Тялото ѝ е открито от водолази на жандармерията на 7 юни, съобщава Танюг. Според първата информация, тя се е разхождала с приятелката си, а след това са плували в реката. ОЩЕ: 5-годишно дете е в кома след инцидент в румънски басейн