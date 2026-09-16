Стратегията на САЩ в Западните Балкани: Има ли положителен знак за България?

Заместник-помощник държавният секретар на САЩ Даниел Лоутън изнесе доклад пред подкомисията по Европа на Комисията по външни работи на Камарата на представителите, официално разкривайки стратегията на администрацията на Тръмп за Западните Балкани, предаде balkanweb. В официалните си изказвания висшият американски дипломат потвърди фундаментална промяна във външната политика на Вашингтон, която се основава на прагматични решения, укрепване на сигурността и безмилостни мерки срещу транснационалните мрежи на организираната престъпност.

Лоутън призова Прищина и Белград да избягват провокации и да се върнат към директен диалог, като същевременно оцени напредъка, постигнат чрез Стратегическия диалог със Сърбия, както и инфраструктурните и енергийни партньорства със Северна Македония и Черна гора.

За България това изслушване е важно като индикация за по-прагматичен и ориентиран към конкретни американски интереси подход към региона, включително засилване на взаимодействието в Белград, който пречи на европейската интеграция на Северна Македония и на други държави от Западните Балкани. ОЩЕ: Нов доклад: Русия и Сърбия пречат на евроинтеграцията в Западните Балкани

Actualno.com не откри информация в публично представените дебати да е бил поставен въпросът за вписването на българите в македонската конституция.

Дейтънското споразумение

По време на изявлението си Лоутън ясно заяви, че САЩ вече няма да предоставят безсрочна подкрепа за неопределени цели, официално обявявайки края на класическите интервенции в региона.

Миналата година, на честването на 30-годишнината от Дейтънското споразумение, Лоутън ясно заяви, че ерата на изграждане на нации отвън е приключила. Както той се изрази: „Съединените щати не предоставят неограничени средства за неопределени, несигурни и нереалистични цели“, каза Лоутън пред американските законодатели.

Американският представител обаче допълнително подчерта ангажимента към суверенитета на Босна и Херцеговина и независимостта на Косово, като същевременно изрази загриженост относно институционалните забавяния в Прищина и прекомерните полицейски действия срещу сръбското население.

Трите стълба на Вашингтон за Западните Балкани

Новата стратегия на Вашингтон се основава на три основни стълба: поддържане на стабилност, насърчаване на икономическите интереси на американския бизнес и борба със заплахите за сигурността без компромис.

В този контекст американският представител постави акцент върху борбата с наркокартелите и балканските престъпни мрежи. „Третият стълб е сътрудничеството с партньори за противодействие на заплахите, включително балканските транснационални престъпни организации, които си сътрудничат пряко с картелите от Западното полукълбо, заплашващи Съединените щати“, подчерта той. ОЩЕ: САЩ започват нова ера в Западните Балкани: Русия умишлено подклажда етнически вражди