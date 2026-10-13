Скопие привика българския посланик заради Ива Михайлова

Министерството на външните работи на югозападната ни съседка Република Северна Македония е призовало българския посланик Желязко Радуков, оценявайки приемането на Михайлова в София като провокация, предаде македонската медия "Вечер". Действията идват часове след като прокуратурата е поискала задържане под стража за Ива Михайлова поради риск от бягство, а съдът е на път да издаде международна заповед за арест, пише още македонската медия.

Прокуратурата в Кочани уведоми съда, че тя е нарушила мерките и е подала искане за задържане под стража поради риск от бягство. Това означава, че съдът ще издаде заповед до Министерството на вътрешните работи за издаване на международна заповед за арест.

Какви са следващите стъпки на Скопие?

Следващата стъпка ще бъде да се определи местонахождението ѝ и, ако се потвърди, че е в България, да се подаде официално искане за екстрадиция от Министерството на правосъдието до българските власти, уточнява още македонската медия.

Стана ясно, че името ѝ в стоп-листа на Министерството на вътрешните работи на Северна Македония, а от министерството твърдят, че излизането ѝ от страната не е регистрирано в системата за граничен контрол. Как е успяла да премине границата и дали е имало пропуски или помагачи, предстои да се установи от компетентните македонски институции. ОЩЕ: Не я намерили на домашния й адрес. Прокуратурата в РСМ поиска арест за Ива Михайлова