Кабинетът "Радев":

Защо не допуснаха 90 сърби в Черна гора: Трябвало да правят "спонтанни" митинги в подкрепа на Вучич и да позапалят нещо

04 юни 2026, 17:16 часа 649 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Защо не допуснаха 90 сърби в Черна гора: Трябвало да правят "спонтанни" митинги в подкрепа на Вучич и да позапалят нещо

След като вчера Черна гора не допусна 87 сръбски граждани на своя територия заради подривна дейност, днес сръбската медия Nova.rs допълва, че тази дейност се състояла в организиране на "спонтанни митинги" в подкрепа на сръбския президент Александър Вучич и факелни запалвания и събирания, които биха оставили у обществеността впечатлението, че гражданите на Черна гора спонтанно изразяват подкрепата си за президента на Сърбия.

Целта е била не само да се изпрати послание към вътрешната общественост в Сърбия, но и да се създаде имидж пред международните представители, участващи в срещата на върха ЕС-Западни Балкани, че Вучич се ползва с подкрепа извън границите на Сърбия. ОЩЕ: Вучич да не ходи в Черна гора: Сръбските служби го предупредиха

Какво е открито в сърбите?

Черногорската полиция заявява, че при пътниците са открити банери с надпис „Сърбия побеждава“, комуникационни устройства и че са ги чакали два автобуса.

Според източниците на сръбската медия планът е включвал появата им на няколко места в Тиват и околностите, показването на транспаранти, както и организирането на факелни запалвания и събирания. 

Особено внимание се обръща на факта, че и до днес не е обяснено кой е организирал чартърния полет по маршрута Белград-Тиват, кой е финансирал пътуването, както и защо два автобуса са чакали пътниците при кацане.

Моделът вече е използван в РСМ

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

поред информация, получена от Nova, подобен модел вече е използван в някои градове от региона, включително Северна Македония, където по време на по-ранни посещения са били организирани събития, чиято цел е била да се създаде впечатление за широка регионална подкрепа за властите в Белград. ОЩЕ: Вучич си плаща за любов в Куманово: Българи и албанци възмутени от "Сръбски свят" в държава от НАТО (ВИДЕА)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Западни Балкани Черна гора Сърбия Александър Вучич сърби сръбски агент
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
Още от Балкани
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес