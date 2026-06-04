Защо не допуснаха 90 сърби в Черна гора: Трябвало да правят "спонтанни" митинги в подкрепа на Вучич и да позапалят нещо

След като вчера Черна гора не допусна 87 сръбски граждани на своя територия заради подривна дейност, днес сръбската медия Nova.rs допълва, че тази дейност се състояла в организиране на "спонтанни митинги" в подкрепа на сръбския президент Александър Вучич и факелни запалвания и събирания, които биха оставили у обществеността впечатлението, че гражданите на Черна гора спонтанно изразяват подкрепата си за президента на Сърбия.

Целта е била не само да се изпрати послание към вътрешната общественост в Сърбия, но и да се създаде имидж пред международните представители, участващи в срещата на върха ЕС-Западни Балкани, че Вучич се ползва с подкрепа извън границите на Сърбия. ОЩЕ: Вучич да не ходи в Черна гора: Сръбските служби го предупредиха

Какво е открито в сърбите?

Черногорската полиция заявява, че при пътниците са открити банери с надпис „Сърбия побеждава“, комуникационни устройства и че са ги чакали два автобуса.

Според източниците на сръбската медия планът е включвал появата им на няколко места в Тиват и околностите, показването на транспаранти, както и организирането на факелни запалвания и събирания.

Особено внимание се обръща на факта, че и до днес не е обяснено кой е организирал чартърния полет по маршрута Белград-Тиват, кой е финансирал пътуването, както и защо два автобуса са чакали пътниците при кацане.

Моделът вече е използван в РСМ

поред информация, получена от Nova, подобен модел вече е използван в някои градове от региона, включително Северна Македония, където по време на по-ранни посещения са били организирани събития, чиято цел е била да се създаде впечатление за широка регионална подкрепа за властите в Белград. ОЩЕ: Вучич си плаща за любов в Куманово: Българи и албанци възмутени от "Сръбски свят" в държава от НАТО (ВИДЕА)