Любопитно:

След Струмица – падна и Кичево: Брошките на Мицкоски след местните избори (ВИДЕО и КАРТА)

03 ноември 2025, 09:58 часа 639 прочитания 0 коментара
След Струмица – падна и Кичево: Брошките на Мицкоски след местните избори (ВИДЕО и КАРТА)

В неделя се проведе втория тур на местните избори в Северна Македония. От 81 общини в страната, управлявнащата партия ВМРО-ДПМНЕ записа победи в 54 общини, сред които и столицата Скопие. На първи тур Християн Мицкоски победи в 33 общини, а на втори хората избраха неговите кандидати в още 21 общини, което му дава повече от 50% влияние в местната власт. Две обаче са брошките на ревера на Мицкоски - Струмица, която получи от раз на първи тур и Кичево. Не е случйно и че премиерът отпразнува своята окончателна победа в местния вот именно в Кичево. 

„Когато единството е по-силно от разделенията, когато желанието за справедливост е по-силно от престъпността и когато волята за бъдещето е по-силна от хаоса и безредието – тогава историята е написана. Ясно е, че става въпрос за Кичево“, написа Мицковски в профила си във Facebook. ОЩЕ: Ето колко общини спечели партията на Мицкоски на местните избори в Северна Македония 

 

Резултатите в Кичево

Резултатите в Кичево са категорични: на втори тур кандидатът на Мицкоски Александър Йовановски от Коалиция „Твоя македония“, подкрепена от ВМРО – ДПМНЕ, е спечелил изборите с 52.09 %,, или с 14 228 гласа. Така той има около 8% повече подкрепа, или около 2000 гласа повече от своя опонент. Досегашният кмет Фатмир Дехари от Национална алианс за интеграция (НАИ) е получил 44.70%, или 12 208 гласа на втория тур на изборите, сочат данните на Държавната изборна комисия в Северна Македония (ДИК).

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Интерактивна карта от местните избори в Кичево през 2025: Държавна изборна комисия на Северна Македония

Картината на предишните избори

Не така изглеждаше картината на предходните местни избори, които се проведоха на 17 и 31 октомври 2021 г. Тогава кандидатът на ДСИ в лицето на настоящия кмет Фатмир Дехари спечели пореден мандат с 12 923 гласа, или 53.57% от подкрепата на хората, а кандидатът на ВМРО-ДПМНЕ 44.82%, или 10 812 гласа.

Това показва значителен ръст на партията на Мицкоски и че той е обрал периферия или най-малкото е мотивирал повече хора да гласуват на изборите и да дадат вота си за неговия кандидат. В сравнение с предходните избори партията на албанците търпи загуба със 700 гласа,  което е нормално за дългогодишно управление, но дори и да ги имаше – ръстът на управляващата партия на тези избори е толкова голям, че едва ли щяха да ги победят.

Интерактивна карта от местните избори в Кичево през 2021: Държавна изборна комисия на Северна Македония 

 

Брошките на Мицкоски

Също както Струмица, която 20 години беше на СДСМ, така и Кичево 13 години беше бастион на ДСИ. С победите си в Кичево и Струмица - Мицкоски твърди, че "променя историята", както и развенчава митовете за своите опоненти.

Припомняме, че по време на местните избори освен антибългарската риторика, имаше и друга сюжетна линия – разделянето на вота на етническите албанци, за което се оплакаха именно от ДСИ, което изглежда Мицкоски постигна, за да получи и втората си брошка – Кичево.

С победата си в Кичево Мицкоски всъщност показва, че има подкрепа сред етническите албанци и едва ли не, че албанска партия не е нужна, защото партията му дава вид на способна да обедини етнически различни групи в обществото. Освен това досега албанците бяха една от силните партии в Северна Македония, но след разгрома на ДСИ - той си има ВЛЕН, които му служат като патерица на управлението, но дали скоро ще се нуждае и от тях - това също е друг въпрос. ОЩЕ: Драма с опозиционната партия на албанците преди местните избори в Северна Македония

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
албанци македонски местни избори Струмица Република Северна Македония Християн Мицкоски авторски Кичево
Още от Балкани
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес