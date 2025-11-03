След Струмица – падна и Кичево: Брошките на Мицкоски след местните избори (ВИДЕО и КАРТА)

В неделя се проведе втория тур на местните избори в Северна Македония. От 81 общини в страната, управлявнащата партия ВМРО-ДПМНЕ записа победи в 54 общини, сред които и столицата Скопие. На първи тур Християн Мицкоски победи в 33 общини, а на втори хората избраха неговите кандидати в още 21 общини, което му дава повече от 50% влияние в местната власт. Две обаче са брошките на ревера на Мицкоски - Струмица, която получи от раз на първи тур и Кичево. Не е случйно и че премиерът отпразнува своята окончателна победа в местния вот именно в Кичево.

„Когато единството е по-силно от разделенията, когато желанието за справедливост е по-силно от престъпността и когато волята за бъдещето е по-силна от хаоса и безредието – тогава историята е написана. Ясно е, че става въпрос за Кичево", написа Мицковски в профила си във Facebook.

Резултатите в Кичево

Резултатите в Кичево са категорични: на втори тур кандидатът на Мицкоски Александър Йовановски от Коалиция „Твоя македония“, подкрепена от ВМРО – ДПМНЕ, е спечелил изборите с 52.09 %,, или с 14 228 гласа. Така той има около 8% повече подкрепа, или около 2000 гласа повече от своя опонент. Досегашният кмет Фатмир Дехари от Национална алианс за интеграция (НАИ) е получил 44.70%, или 12 208 гласа на втория тур на изборите, сочат данните на Държавната изборна комисия в Северна Македония (ДИК).

Картината на предишните избори

Не така изглеждаше картината на предходните местни избори, които се проведоха на 17 и 31 октомври 2021 г. Тогава кандидатът на ДСИ в лицето на настоящия кмет Фатмир Дехари спечели пореден мандат с 12 923 гласа, или 53.57% от подкрепата на хората, а кандидатът на ВМРО-ДПМНЕ 44.82%, или 10 812 гласа.

Това показва значителен ръст на партията на Мицкоски и че той е обрал периферия или най-малкото е мотивирал повече хора да гласуват на изборите и да дадат вота си за неговия кандидат. В сравнение с предходните избори партията на албанците търпи загуба със 700 гласа, което е нормално за дългогодишно управление, но дори и да ги имаше – ръстът на управляващата партия на тези избори е толкова голям, че едва ли щяха да ги победят.

Брошките на Мицкоски

Също както Струмица, която 20 години беше на СДСМ, така и Кичево 13 години беше бастион на ДСИ. С победите си в Кичево и Струмица - Мицкоски твърди, че "променя историята", както и развенчава митовете за своите опоненти.

Припомняме, че по време на местните избори освен антибългарската риторика, имаше и друга сюжетна линия – разделянето на вота на етническите албанци, за което се оплакаха именно от ДСИ, което изглежда Мицкоски постигна, за да получи и втората си брошка – Кичево.

С победата си в Кичево Мицкоски всъщност показва, че има подкрепа сред етническите албанци и едва ли не, че албанска партия не е нужна, защото партията му дава вид на способна да обедини етнически различни групи в обществото. Освен това досега албанците бяха една от силните партии в Северна Македония, но след разгрома на ДСИ - той си има ВЛЕН, които му служат като патерица на управлението, но дали скоро ще се нуждае и от тях - това също е друг въпрос.