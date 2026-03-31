Слухове: Мицкоски сключва тайно споразумение с Орбан

Правителствена делегация, водена от македонския премиер Християн Мицковски, е на официално посещение в Унгария, а опозициионната СДСМ подозира евентуални споразумения при закрити врати, пише "Дойче Веле".Така докато Мицкоски се среща с Орбан и участва в икономически форум в Будапеща, опозицията в югозападната ни съседка напомня, че бившият премиер на страната е в изгнание именно в Унгария.

Опозицията обаче съмнява, че Мицкоски сключва евентуални сделки за завръщането на Никола Груевски. СДСМ също така пита какво ще се случи с медиите и компаниите в Северна Македония, свързани с унгарски интереси, особено в енергетиката и телекомуникациите, ако Орбан загуби властта.

Снимка: Х/Христијан Мицкоски

Официалната версия на Скопие

Македонският премиер Мицкоски подчерта, че „Македония и Унгария изграждат силно стратегическо партньорство“, като наблегна на взаимната подкрепа, уважението и споделените ценности.

Мицкоски замина за Будапеща, след като в неделя присъства на началото на реконструкцията на летище Охрид, по време на която обяви възстановяването на маршрута Скопие-Будапеща, като значителна стъпка към подобряване на регионалната свързаност, икономическото сътрудничество и развитието на туризма. В понеделник той се срещна с унгарския премиер Виктор Орбан. Според правителството разговорите между двамата премиери са преминали в конструктивна и приятелска атмосфера. Акцентът е поставен върху задълбочаването на икономическото сътрудничество, привличането на нови инвестиции, увеличаването на търговията, инфраструктурните и енергийните проекти.

Засегната ли е България?

Срещата е потвърдила подкрепата за европейската интеграция на Северна Македония, но не се дават повече подробности за договорките между Мицкоски и Орбан в това отношение.

Властта в Скопие обаче не е изпълнила своите ангажименти за вписването на българите в македонската конституция. Такива са констатациите в новия проектодоклад на Томас Вайц за напредъка на Скопие към ЕС.



Припомняме също, че миналата година първоначално евродепутатите от Унгария блокираха българските поправки доклада във външна комисия, но по-късно те гласуваха официалната версия, от която отпаднаха твърденията за вековни македонски език и идентичност.