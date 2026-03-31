Любопитно:

Слухове: Мицкоски сключва тайно споразумение с Орбан

31 март 2026, 16:55 часа
Снимка: Х/Христијан Мицкоски
Правителствена делегация, водена от македонския премиер Християн Мицковски, е на официално посещение в Унгария, а опозициионната СДСМ подозира евентуални споразумения при закрити врати, пише "Дойче Веле".Така докато Мицкоски се среща с Орбан и участва в икономически форум в Будапеща, опозицията в югозападната ни съседка напомня, че бившият премиер на страната е в изгнание именно в Унгария. 

Опозицията обаче съмнява, че Мицкоски сключва евентуални сделки за завръщането на Никола Груевски. СДСМ също така пита какво ще се случи с медиите и компаниите в Северна Македония, свързани с унгарски интереси, особено в енергетиката и телекомуникациите, ако Орбан загуби властта.

Официалната версия на Скопие

Македонският премиер Мицкоски подчерта, че „Македония и Унгария изграждат силно стратегическо партньорство“, като наблегна на взаимната подкрепа, уважението и споделените ценности.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Мицкоски замина за Будапеща, след като в неделя присъства на началото на реконструкцията на летище Охрид, по време на която обяви възстановяването на маршрута Скопие-Будапеща, като значителна стъпка към подобряване на регионалната свързаност, икономическото сътрудничество и развитието на туризма. В понеделник той се срещна с унгарския премиер Виктор Орбан. Според правителството разговорите между двамата премиери са преминали в конструктивна и приятелска атмосфера. Акцентът е поставен върху задълбочаването на икономическото сътрудничество, привличането на нови инвестиции, увеличаването на търговията, инфраструктурните и енергийните проекти.

Засегната ли е България?

Срещата е потвърдила подкрепата за европейската интеграция на Северна Македония, но не се дават повече подробности за договорките между Мицкоски и Орбан в това отношение. 

Властта в Скопие обаче не е изпълнила своите ангажименти за вписването на българите в македонската конституция. Такива са констатациите в новия проектодоклад на Томас Вайц за напредъка на Скопие към ЕС.

Припомняме също, че миналата година първоначално евродепутатите от Унгария блокираха българските поправки доклада във външна комисия, но по-късно те гласуваха официалната версия, от която отпаднаха твърденията за вековни македонски език и идентичност. ОЩЕ: България и Северна Македония през 2025: Докладът "Вайц" и пак нищо за македонските българи

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Никола Груевски Унгария Виктор Орбан СДСМ Християн Мицкоски Северна Македония
Още от Балкани
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес