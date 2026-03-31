Смее ли някой да си вземе колата: Мечка се появи на паркинг в Северна Македония (ВИДЕО)

Мечка е била забелязана снощи на паркинг в македонското село Ростуше. Съвсем спокойно мечката се е разходила сред превозните средства, предаде македонската медия "Плюс Инфо". Кучетата се разтревожили и започнали да лаят по нея, след което тя се оттеглила. Видеоклип, публикуван в социалните мрежи от местни жители показва, че става въпрос за голяма мечка.

Все още няма информация дали има пострадали. Жителите призовават за повишено внимание, особено във вечерните часове.

Мечките в района

Този случай не е изолиран. Районът на Маврово и Ростусе от дълго време е едно от местата в Северна Македония, където са регистрирани най-честите срещи между хора и кафяви мечки. Затова през ноември 2024 г. се проведе специална работна среща, посветена на опасностите от нарастващия брой на мечките в общината, което показва, че темата отдавна е локален безвреден и екологичен проблем. В югозападната ни съседка мечката е защитен вид, като най-силно е присъствието й именно в западните и югозападните горски територии.

Официалният Червен списък гласи, че кафявата мечка живее в широколистни и смесени гори, а понякога се появява и в по-ниски райони, особено в близост до овощни градини и места, където има лесно достатъчно храна, допълва македонската медия trn.mk.