"Сърбия е мишена на сценарий за смяна на режима": Кремъл с нова интрига на Балканите

Кремъл изглежда прави интриги на Балканите и подклажда напрежението в Сърбия. Секретарят на Съвета за сигурност на Русия Сергей Шойгу заяви днес, че Западът подготвя „цветна революция“ в Сърбия, по модела на "Евромайдан" в Украйна, както Кремъл нарича Майдана в украинската страна от 2013 г. Според него ескалацията на антиправителствените протести в Сърбия в периода 2025-2026 г. съдържа ясни признаци за подготовката на подобен разрушителен сценарий, предаде македонската медия press24.mk.

„Основната задача на инициаторите на „цветната революция“ на първия етап е да провокират масово обществено недоволство от действията на властите. Те използват съвременни PR технологии, за да стимулират растежа на антиправителствените настроения и обща криза на институционалното доверие“, заяви Шойгу пред руски медии.

Той обясни, че този процес има три фази, които могат да продължат от няколко седмици до няколко години, като се започне с формирането на инфраструктурата и организирането на бъдещото протестно движение.

"Предупреждението" съвпада с новина от студентите в Сърбия

На фона на тези предупреждения - студентите в Сърбия ще издигнат свой кандидат за презцидент, предаде регионалната телевизия Ен1.

Представителят на протестиращите студенти Чеда Алексич обяви това намерение по време свое участие в предаването на Ен 1 "Отвъд новините". Думите му идват два месеца след като ректорът на Белградския университет проф. Владан Джокич обяви, че е съгласен да се кандидатира за държавен глава на Сърбия, ако бъде помолен за това от протестиращите студенти. ОЩЕ: Протестиращите студенти в Сърбия ще издигнат свой кандидат за президент