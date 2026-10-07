Със завидно мнозинство: Косово избра икономист за президент

Парламентът на Косово избра икономиста Юстина Широка Пула за президент на страната. Това се случи точно преди изтичането на конституционния срок, съобщава "Ройтерс". Тя получи 81 гласа - с един повече от необходимото - в 120-местния парламент в ранните часове на сряда. Неизбирането на нов президент щеше да доведе до предсрочни парламентарни избори, както се случи през юни. "Този мандат не принадлежи само на един човек. Той принадлежи на нашите граждани. Аз ще бъда президент на всички граждани", заяви Широка Пула след гласуването. Още: Албин Курти отново е премиер на Косово
Коя е Широка Пула?
Родената през 1953 г. Широка Пула е председател на Академията на науките и изкуствата на Косово и професор по икономика. Тя е заемала поста министър на икономиката в периода 2008-2011 г.
Избирането на Широка Пула стана възможно след споразумение между управляващата партия "Ветевендосе" на премиера Албин Курти и опозиционната Демократическа партия на Косово за ограничаване на правомощията на съда за военни престъпления в Косово, базиран в Хага.
В понеделник полицията използва сълзотворен газ и водни оръдия, за да разпръсне демонстранти, настояващи за одобряване на промените. Критиците твърдят, че наказанията, налагани от съда в Хага, са твърде сурови.
На 16 септември съдът осъди бившия президент Хашим Тачи и трима други на общо 81 години затвор за военни престъпления, извършени по време на бурното отделяне на територията от Сърбия през 1998-1999 г.
В Косово президентската институция има предимно представителен характер, но често е източник на политическа нестабилност, тъй като за избора на президент е необходимо мнозинство от две трети в парламента, а партиите трудно постигат съгласие.
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