Войната в Иран:

Създателят на може би най-големия Z-канал е арестуван: Михаил Звинчук си изпати в Черна гора

09 октомври 2026, 11:36 часа 553 прочитания 2 коментара
Снимка: принтскрийн
Създателят на може би най-големия Z-канал е арестуван: Михаил Звинчук си изпати в Черна гора

Черногорската полиция и Агенцията за национална сигурност (АНБ) проведоха операция в Рисан, при която бяха арестувани петима души, заподозрени във връзки с руската пропагандно-информационна мрежа "Рибар". Информацията беше съобщена от няколко черногорски медии, които се позовават на източници от службите за сигурност на страната, предаде БГНЕС. Отделно вече излиза в руски и украински издания - например в "Медуза".

По данни на вестник "Победа" сред задържаните са Михаил и Валерия Звинчук, посочени като ръководители на мрежата, както и трима техни сътрудници. Очаква се повече информация след официално изявление на черногорските институции. Говорителката на руското МВнР Мария Захарова вече коментира, че Русия уточнява обстоятелствата, при които Звинчук е задържан - той е стигнал до чин капитан в руската армия.

Звинчук е бивш говорител на руското военно министерство, а Валерия е жена му. Неговият канал "Рибар" в Телеграм е един от най-големите в т.нар. Z-пространство - канали на всякакви крайни поддръжници на режима на руския диктатор Владимир Путин и руски ултранационалисти. Звинчук е под санкциите на Европейския съюз от 2023 година. ЕС посочва, че той е член на работна група, създадена от Путин за координиране на процесите на мобилизация в Русия - самият Звинчук не го крие и коментираше преди години (групата беше създадена още през 2022 година), че с участието си защитава правата на тези, които влизат в редиците на руската армия, включително да получават съответните обезщетения за служба и получени наранявания.

През 2024 година Държавният департамент на САЩ предложи награда до 10 млн. долара чрез програмата "Награди за правосъдие" (Rewards for Justice) за информация за лица, свързани с проекта "Рибар" - конкретно Звинчук беше на прицел - ОЩЕ: САЩ дават 10 млн. долара за данни за информационен глашатай на Путин

През последните години "Рибар" разшири дейността си и на Западните Балкани, включително в Сърбия и Босна и Херцеговина, чрез канала "Балканар" - ОЩЕ: След Украйна идва война на Балканите: Емисар на Путин говори от Република Сръбска*

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Черна гора Рибар война Украйна Михаил Звинчук
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
Още от Балкани
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес