Създателят на може би най-големия Z-канал е арестуван: Михаил Звинчук си изпати в Черна гора

Черногорската полиция и Агенцията за национална сигурност (АНБ) проведоха операция в Рисан, при която бяха арестувани петима души, заподозрени във връзки с руската пропагандно-информационна мрежа "Рибар". Информацията беше съобщена от няколко черногорски медии, които се позовават на източници от службите за сигурност на страната, предаде БГНЕС. Отделно вече излиза в руски и украински издания - например в "Медуза".

По данни на вестник "Победа" сред задържаните са Михаил и Валерия Звинчук, посочени като ръководители на мрежата, както и трима техни сътрудници. Очаква се повече информация след официално изявление на черногорските институции. Говорителката на руското МВнР Мария Захарова вече коментира, че Русия уточнява обстоятелствата, при които Звинчук е задържан - той е стигнал до чин капитан в руската армия.

Звинчук е бивш говорител на руското военно министерство, а Валерия е жена му. Неговият канал "Рибар" в Телеграм е един от най-големите в т.нар. Z-пространство - канали на всякакви крайни поддръжници на режима на руския диктатор Владимир Путин и руски ултранационалисти. Звинчук е под санкциите на Европейския съюз от 2023 година. ЕС посочва, че той е член на работна група, създадена от Путин за координиране на процесите на мобилизация в Русия - самият Звинчук не го крие и коментираше преди години (групата беше създадена още през 2022 година), че с участието си защитава правата на тези, които влизат в редиците на руската армия, включително да получават съответните обезщетения за служба и получени наранявания.

През 2024 година Държавният департамент на САЩ предложи награда до 10 млн. долара чрез програмата "Награди за правосъдие" (Rewards for Justice) за информация за лица, свързани с проекта "Рибар" - конкретно Звинчук беше на прицел - ОЩЕ: САЩ дават 10 млн. долара за данни за информационен глашатай на Путин

През последните години "Рибар" разшири дейността си и на Западните Балкани, включително в Сърбия и Босна и Херцеговина, чрез канала "Балканар" - ОЩЕ: След Украйна идва война на Балканите: Емисар на Путин говори от Република Сръбска*