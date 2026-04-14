Отново въздушна тревога в Румъния, два изтребителя F-16 в небето

Въздушна тревога беше обявена рано тази сутрин в Румъния заради поредна атака с дронове в района на границата с Украйна, съобщава румънското Министерство на националната отбрана. Властите издадоха предупреждение до населението в източния окръг Тулча чрез системата Ро-Алърт (Ro-Alert). Съобщението е било изпратено в 03:48 ч. местно (и българско) време.

„В ранните часове на 14 април руските сили възобновиха атаките с дронове срещу цивилни и инфраструктурни цели в Украйна, в близост до речната граница с Румъния, в окръг Тулча. Два изтребителя F-16 излетяха от 86-а авиобаза във Фетещ. Не са открити нарушения в националното въздушно пространство“, посочва министерството, цитирано от БТА.

Въздушната тревога е била прекратена в 4:45 ч.

Още: Румъния с важни военни оценки след Великден: Ще преосмислили ли своята стратегия?

Силите на Министерството на националната отбрана продължават да бъдат бдителни, като поддържат необходимите мерки за наблюдение и координация за защита на населението и националната територия, посочват от ведомството.