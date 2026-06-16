"Трябва да има категоричен отговор": Кючюк с призив към ЕП след палежа на дипломатическите коли в Скопие

"Ако ми кажете, че това е поредният криминален акт - искам да ви отговоря по много категоричен начин - не не, е. Това е недопустимо посегателство върху имущество на суверенна държава - член на ЕС. Не искам да чувам същия наратив от ЕП. Не искам да чувам същия разказ, колкото съм го чувал в тази зала, че и това престъпление някак си ще бъде разследвано. Всички престъпления срещу човешките права в РСМ напоследък биват замитани под килима. Трябва да има категоричен отговор от страна на ЕП за този акт".

Това заяви българският евродепутат Илхан Кючюк по време на дебата за европейската интеграция на Западните Балкани в Европарламента след палежа на български дипломатически автомобили в Скопие.

Езикът на омразата в РСМ

Кючюк заяви, че до тук се е стигнало заради език на омразата.

Според него този език води до повече омраза и по-голямо противопоставяне.

"Вместо да изграждаме мостове в Западните Балкани - ние изграждаме по-големи стени, които ще ни закарат от там, откъдето започнахме", смята Кючюк.

Напредък на РСМ не е оправдан

От своя страна българският евродепутат Станислав Стоянов от "Възраждане" заяви, че всичко това е следствие на насаждане на продължение десетилетия омраза към България и българите.

"Недопустим акт срещу дипломатическо представителство на държава-членка на ЕС. Очевидно е, че РСМ не може да гарантира сигурността на дипломатите на държавите членки на Съюза. Според него гражданите на страната заслужават по-добро бъдеще, но то минава през реформи, върховенство на закона и в този смисъл по-нататъшен напредък в преговорния процес не е оправдан.

От своя страна Рада Лайкова от "Възраждане" отбеляза, че по време на палежа на българските дипломатически коли има полицаи, които не реагират, като тя заговори за гавра с българите и българските интереси. Вайц заговори за частична интеграция: Северна Македония трябва да се възнагради