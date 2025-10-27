Уволниха капитан на ферибот, заради нападение над дядо

Капитанът на пристанището в Ханя е отстранен от длъжност в очакване на резултата от разследването на нападение, извършено на борда на пътнически ферибот „Ариадни“ при пристигането му в пристанището миналата сряда, предаде гръцкото издание Kathimerini.

Според съобщенията, 72-годишен мъж е бил нападнат в гаража на кораба от 36-годишен пътник, шофиращ черен джип, който се твърди, че е закъснял с връщането си към превозното си средство, за да слезе от него.

Заподозреният е идентифициран и се издирва от властите.

След като отстрани капитана на пристанището, министърът на корабоплаването и островната политика Василис Кикилиас нареди провеждане на административно разследване под клетва на инцидента, по-специално защо капитанът на пристанището не е образувал досие срещу екипажа на кораба или не е информирал незабавно служителите на министерството, както се изисква от протокола.

Същото разследване ще разгледа и потенциалната дисциплинарна отговорност от страна на екипажа на „Ариадни". В изявление министерството осъди инцидента като „абсолютно неприемлив", подчертавайки, че безопасността на пътниците и уважението към тях остават „основна грижа и задължение".