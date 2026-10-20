Велислава Петрова за европейския напредък на Скопие: Властите в РСМ не намериха политическа воля

За съжаление четири години след приемането на общия европейски консенсус властите в Република Северна Македония не намериха политическата воля да продължат напред и да направят необходимите реформи. Това коментира българският министър на външните работи Велислава Петрова - Чамова в сутрешния блок на БНТ. Думите й бяха във връзка с европейския напредък на Скопие и в контекста на европейската преговорна рамка, която предвижда включване на българите в македонската конституция. Нещо, договорено през 2022 г., което Скопие още не е изпълнило, за да може да започне преговорите.

Външният ни министър изрази надежда, че ще се намери такава политическа воля в югозападната ни съседка. "За мен ключовата дума е политическа воля и има ли такава", смята Петрова.

Политическата воля на Украйна

Тя даде пример с Унгария и Украйна.

"Това, което видяхме от опита на Унгария при преговорите с Украйна, че дори когато има позиция на война, те имат политическата воля да направят необходимите промени", каза Петрова.

Думите й бяха във връзка с правата на унгарското малцинство в Украйна, тъй като наскоро Киев прие законодателство, адресиращо дългогодишните опасения на Будапеща относно правата на малцинствата в страната. ОЩЕ: Унгарското влияние в Западните Балкани: Анита Орбан каза, че Будепаща има по един експерт във всяка столица