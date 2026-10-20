Абсурд в район "Витоша": Асфалтираха улица, но "забравиха" 6 метра по средата. Ето и отговорът на кмета (СНИМКИ)

Жители на столичния район "Витоша" изпратиха сигнал до Actualno.com и се оплакаха от поредния абсурд при извършването на инфраструктурни ремонти в София. Улица "Явор" № 17А е асфалтирана почти изцяло, но точно по средата е оставен участък от около 6 метра със стар, разбит и напукан асфалт. Резултатът е парадоксален – чисто нова настилка от двете страни и дупка от миналото по средата.

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"Не е в заданието"

По думите на граждани, подали сигнала, улицата е изключително тясна и за първи път се полага цялостна настилка. В опит да разберат защо е допуснато това парадоксално изпълнение, те са се свързали както с техническото лице от районната администрация, така и с фирмата-изпълнител.

Обяснението от страна на строителната фирма било категорично - строителите нямат право да полагат асфалт на участъци, които не са изрично включени в официалното задание от общината, дори когато става въпрос за едва няколко метра силно компрометирана настилка по средата на ремонтираното трасе.

"Това не е просто въпрос на естетика. Става дума за качеството на ремонта, начинът, по който се определя обхватът на работата, и реалния контрол върху изпълнението ѝ", споделят засегнатите жители.

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Подадени са сигнали

За случая вече са информирани район "Витоша" и Столична община. Гражданите настояват за публичност и бърза проверка на място, като поставят няколко ключови въпроса към компетентните органи:

Кой и на каква база е определил обхвата на ремонта и защо точно тези 6 метра са изключени от заданието?

Кой контролира изпълнението и ще бъде ли приет ремонтът в този му вид?

Ще бъде ли извършена инспекция на място и кога ще бъде коригиран пропускът?

Какъв е финансовият и градоустройствен смисъл да се ремонтира цяла улица, ако в средата ѝ остава компрометиран участък?

Обяснението на район "Витоша"

Нашата медия отправи запитване до кмета на район "Витоша" арх. Зарко Клинков относно ремонта на улицата. "Улица "Явор" е асфалтирана от бул. "Цар Борис III" до ул. "Горска теменуга". Няма дупки вече. От ул. "Горска теменуга" нагоре настилката е в реден камък и няма как да се асфалтира. Това което сме направили е да запълним компрометираните фуги с цимент. Улицата е проходима и в добро състояние", обясни той.

И добави: "Наличният ресурс не позволява цялостно асфалтиране, затова сме приоритизирали по-компрометираната част".