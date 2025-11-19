Самолетната катастрофа край Грузия: Турция получи отломките и черната кутия

По-голямата част от останките на военния товарен самолет C-130, който се разби близо до границата между Азербайджан и Грузия, бяха транспортирани в Турция, съобщи турската Анадолска агенция. Отломките ще бъдат изследвани във 2-ра дирекция на завода за поддръжка на въздуха в централноанадолската провинция Кайсери, която работи под ръководството на дирекция „Военни заводи“ към Министерството на националната отбрана.

Междувременно е започнал анализ на черната кутия на самолета. Очаква се причината за инцидента да стане ясна след приключване на огледите на място и декодирането на черната кутия. Екипът за разследване на катастрофата ще продължи работата си на мястото на катастрофата през уикенда.

Самолет C-130 на турските военновъздушни сили се разби близо до границата между Азербайджан и Грузия на 11 ноември, причинявайки смъртта на всички 20 души персонал на борда. ОЩЕ: Турски военен самолет се разби между Азербайджан и Грузия (ВИДЕО)

Колко време ще отнеме декодирането на черната кутия?

Министърът на националната отбрана Яшар Гюлер заяви пред репортери след заседание на кабинета, председателствано от президента Реджеп Тайип Ердоган, че декодирането на бордовите регистратори и получаването на първоначалните резултати ще отнемат поне два месеца.

„Според предварителните констатации, макар и не сигурни, първо се отчупва опашната част. След това тя се разделя на три части. Това ще бъде изяснено от черната кутия“, обясни министърът, добавяйки, че черната кутия в момента се изследва от Турската аерокосмическа индустрия (TUSAS). ОЩЕ: Откриха черните кутии на разбилия се товарен самолет в Кентъки