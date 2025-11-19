Обир на бижута като в Лувъра, но на Балканите (ВИДЕО)

Обир на бижута като в Лувъра стана и на Балканите. Истинска драма се разигра тази сутрин в центъра на Калесия край Тузла, където беше ограбен магазин за бижута, съобщи хърватската медия "Индекс", позовавайки се на информация на босненската Klix.ba. Един от обирджиите е намерен мъртъв, а според неофициална информация тялото му е било изхвърлено от колата, докато е бягал, от останалите участници. Малко след това полицията е открила и горящата кола, използвана при обира.

Драматичната история около обира

Всичко започна тази сутрин около 7:35 часа, когато в Оперативния център на Полицейското управление на МВР на кантона Тузла е подаден сигнал за грабеж с използване на огнестрелно оръжие, пише Klix.ba.

На място са изпратени всички налични патрули от полицията в Калесия и екипи за бърза намеса. В издирването на крадците са участвали и членове на "Граничната полиция" на Босна и Херцеговина и МВР на Република Сръбска, което е поставило началото на една от по-мащабните полицейски операции в района.

Целият инцидент се е разиграл в изключително оживена част на Калесия, в непосредствена близост до начално и средно училище, както и множество ресторанти и магазини.

Стрелбата е предизвикала голямо безпокойство сред гражданите, особено сред родителите и учениците, които по това време са се отправяли към училище. Полицията е блокирала напълно по-широката зона на центъра на града и е в ход разследване.

Полицейското управление заяви, че докато разследването не приключи, не може да потвърди дали е имало стрелба по полицаи.