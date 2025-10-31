Военна служба за жените в Гърция от 2026 г.

Доброволното набиране на жени във въоръжените сили ще започне през 2026 г. със създаването на подразделение от 100 до 150 новобранци, обяви министърът на отбраната Никос Дендиас, предаде гръцкото издание Kathimerini. „Започваме доброволното набиране на жени през 2026 г. Ще сформираме отряд от 100 до 150 доброволци, за да укрепим допълнително връзката между жените и въоръжените сили“, каза Дендиас, говорейки на 4-тата икономическа конференция на Нафтемборики.

Жените в гръцката армия

Жените в момента съставляват около 17% от гръцките въоръжени сили, цифра, която е в съответствие със средната за света.

„Въпреки това, трябва да направим още една крачка напред – да създадем необходимата инфраструктура, както и начин на мислене и култура, така че ако някога е необходимо, жените да могат да служат редом с мъжете в гръцките въоръжени сили", смята министърът.

Задължителна военна служба в Хърватия

Припомняме, че от 2026. г. друга държава в региона започва да набира новобранци в армията си. Това е Хърватия, където беше въведена задължителната военна подготовка.

За финансиране на задължителната военна служба Хърватия ще трябва да отделя 20 милиона евро годишно.

Идеята е след осем седмици обучение наборниците да имат знанията и уменията, необходими за военна служба, както и компетенциите, необходими за изпълнение на военни задължения във всяка военна част. ОЩЕ: Задължителната военна служба в Хърватия: 20 милиона евро и около 4000-5000 наборници годишно