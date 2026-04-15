Втора антисемитска проява на Балканите: Вандали оскверниха еврейско гробище в Румъния

След като на Великден двама мъже се опитаха да запалят синагогата в Скопие, в нощта срещу Възкресение Христово вандали оскверниха еврейски гробове в румънския град Регин, предаде румънскатата информационна агенция Agerpres. В неделя полицията в община Регин е уведомена, че няколко надгробни паметника в еврейското гробище в община Регин са били преобърнати предната нощ от неизвестни лица, като са засегнати 14 гроба.

Израелското посолство в Румъния осъди в сряда акта на вандализъм в нощта на 11 срещу 12 април, като посочи, че подобни антисемитски прояви са още по-сериозни, тъй като се случват в навечерието на Националния ден за възпоменание на Холокоста.

Израелските дипломати изразиха увереност, че румънските власти ще действат своевременно, за да идентифицират и подведат под отговорност отговорните, както и да възстановят засегнатите надгробни паметници и да предотвратят подобни инциденти в бъдеще

Проявата в Скопие

Припомняме, че на Великден двама мъже на мотоциклет са опитали да запалят синагогата в Скопие, предаде македонската телевизия 21. Инцидентът е станал на Великден, когато двамата мъже спрели пред синагогата в 5 часа сутринта, прескочии оградата, като единият от тях носил туба с бензин. И двамата мъже са били със защитни каски, които използвали, за да се маскират, тъй като целта им била да подпалят еврейската религиозна сграда в македонската столица.