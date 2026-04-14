Правителството на Гюров:

Двама на мотоциклет опитаха да запалят синагогата в Скопие (ВИДЕО)

14 април 2026, 13:29 часа

Двама мъже на мотоциклет са опитали да запалят синагогата в Скопие, предаде македонската телевизия 21. Инцидентът е станал на Великден, когато двамата мъже спрели пред синагогата в 5 часа сутринта, прескочии оградата, като единият от тях носил туба с бензин. И двамата мъже са били със защитни каски, които използвали, за да се маскират, тъй като целта им била да подпалят еврейската религиозна сграда в македонската столица.

Според запис от охранителни камери това е бил опит за палене на пожар. От МВР казват, че случаят се разследва и се предприемат мерки за разкриване на извършителите.

„Вчера в 07:22 ч. в СВР Скопие, Й.Й. съобщи, че на улица „Апостол Гусларот“, в двора на религиозна сграда, е забелязал туба с гориво и следи от горене. Веднага след получаване на сигнала, полицейски служители са отишли ​​на място и се предприемат мерки за изясняване на случая“, казва Гоце Андреев, говорител на македонската полиция.

Първи реакции

Посолството на Израел в Скопие също реагира. Посланик Вивиан Айзен моли властите да изяснят случая възможно най-бързо. „Дълбоко обезпокоителен антисемитски инцидент в Северна Македония – първият от 1945 г. насам – удря в самите основи на ценностите на общностния живот, които еврейската общност отстоява. Аз съм с общността и вярвам, че властите ще действат бързо, за да подведат виновните под отговорност“, казва Асжен.

Еврейската общност в Северна Македония също осъди остро инцидента, подчертавайки, че подобни действия са не само нападение срещу религиозен обект, но и пряко нападение срещу обикновения живот. Според президента на тази общност Пепо Леви това не е просто нападение срещу обект – това е нападение срещу ценностите, които ни обединяват като общност. „Живеем с религиозните си традиции, но винаги сме били част от ежедневието си – рамо до рамо с всички граждани“, се казва в реакцията. ОЩЕ: Стрелба в синагога в САЩ, нападателят е убит (ВИДЕО)

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Скопие антисемитизъм опит за палеж синагога Република Северна Македония израелско посолство
