Гърция все повече печели от турските пътешественици

Турските пътешественици може да са основният източник на приходи от туризъм за източнобеломорските острови, но те се разширяват и към континентални дестинации, като Атина и Солун. Официални оценки сочат приходи от пътувания от Турция, които са надхвърлили далеч половин милиард евро миналата година, предаде гръцкото издание Kathimerini. Данните на турското Министерство на транспорта и инфраструктурата за 2025 г. показват, че броят на турските посетители в Гърция е регистрирал исторически рекорд - 2 253 513 души са посетили Гърция.

Тази цифра показва повече от удвояване на посещенията в сравнение с 2024 г., когато броят на посетителите е варирал между 1,15 и 1,5 милиона.

Гърция е предпочитана за турците

Турският статистически институт (TUIK) отбеляза, че Гърция е сред най-предпочитаните дестинации за 11,9 милиона турци, пътували в чужбина миналата година.

На какво се дължи?

Това увеличение се дължи до голяма степен на програмата за експресни визи, прилагана през цялата 2025 г. за 10 егейски острова. Около 1,1 милиона души са използвали тази процедура или съществуващи разрешителни за влизане, за да посетят дестинации като Родос, Кос и Хиос. Връзката Чешме-Хиос, както и тази между Бодрум и Кос, показа най-висока гъстота на маршрутите и трафика. Лесбос и Самос отбелязаха увеличение на броя на пристигащите поради близостта си до Айвалък и Кушадасъ, докато по-малките острови като Лимнос, Калимнос, Лерос, Сими и Кастелоризо регистрираха годишно увеличение на пристигащите, надхвърлящо 40%.

Има причини за пренасочването към гръцкия пазар. Високата инфлация в Турция направи курортите там по-малко конкурентни в ценово отношение, което тласна голяма част от средната и висшата класа да изберат Гърция за своите почивки. Интересът към инвестиции в имоти остана активен, като Атина и Солун привлякоха турски инвеститори.