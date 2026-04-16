Хванаха над 40 тона опасни яйца преди Великден

16 април 2026, 14:26 часа 390 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Северномакедонската агенция по храните и ветеринарната медицина съобщи, че по време на извънредните контроли преди празниците са извършени 1221 проверки на оператори в хранителната промишленост, в резултат на които са наложени глоби в размер на над 19 хиляди евро в денарски еквивалент, предаде македонската медия Скопје1.мк В рамките на контрола са унищожени над 272 килограма небезопасни храни от животински произход, както и над 40 тона небезопасни яйца с произход от съседна Сърбия, чието пускане на пазара е било предотвратено и унищожено на сметището „Дрисла“.

„Дрисла" е най-голямото сметище и депо за отпадъци в Северна Македония, разположено близо до Скопие. Обектът е обект на обществено внимание заради скандали, свързани с внос на отпадъци и екологични проблеми, включително пожари.

България пък върна над 1 млн. яйца от Турция

Припомняме, че почти 1,3 млн. яйца за преработка (клас В) от Турция са спрени на ГКПП "Капитан Андреево". Общото количество от около 82 тона е превозвано с четири товарни автомобила с турска регистрация. Те вече са върнати в Турция. Това съобщиха на страницата в интернет на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). Инспекторите от отдел "Граничен контрол" към БАБХ са взели такова решение заради несъответствия в документите, придружаващи пратката.

Деница Китанова Отговорен редактор
