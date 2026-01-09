За часове - два големи пожара горяха в Албания и Косово (ВИДЕО)

Два големи пожара обхванаха Албания и Косово - единият възникна вчера във фабрика за матраци в Джакова (известен и като Дяково), Косово а другият днес в търговски център в албанската столица Тирана. За щастие и при двата пожара - няма пострадали хора, но щетите са огромни. Пожарът в косовския град Джакова въникна в следобедните часове на вчрашния ден, като компанията потвърди, че работниците са били евакуирани навреме, но казват, че причините за пожара все още не са известни, пише албанската телевизия Top-Channel.

"До тези момент и възоснова на получената информация не се съобщава за пострадали хора, но пълната проверка на ситуацията и възможните последствия за хората ще бъде извършена след пълното потушаване на пожара", каза Шеремет Елезай от полицията.

🔥Një zjarr i përmasave të mëdha pasditen e sotme ka përfshirë një objekt të një fabrike në qytetin e Gjakovës, ku tashmë për disa orë vazhdojnë përpjekjet për shuarjen e flakëve



Търговски център горя в Тирана

Днес пожар обхвана търговския център в квартал "5 май" в Тирана. Той беше овладян след около четири часа интензивна намеса на пожарната, но все още не е напълно локализиран.

Голям брой пожарникари и автомобили са участвали в гасенето на пожара, а тези, които са били в Дуръс и са били ангажирани с овладяването на наводненията, също са били изтеглени, съобщи македонската медия "Либертас".

Поискана е помощ и от армията и пожарникарите от Елбасан и Вора. В момента обстановката е по-спокойна, а от съображения за сигурност електричеството в района е спряно. Властите потвърждават, че няма пострадали, но материалните щети са големи. ОЩЕ: Пламна най-голямата катедрала в Нови Сад (ВИДЕО)