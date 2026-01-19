"За мечките и чичовците": Ердоган се ръководи от турска поговорка за Тръмп

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган изглежда се ръководи от една турска поговорка в отношенията си с американския президент Доналд Тръмп: „Когато срещнеш мечка на мост, наричай я „чичо“, докато не стигнеш от другата страна". Така смятат анализатори, предава гръцкото издание Kathimerini. Голямата мечка, разбира се, е Доналд Тръмп, а Реджеп Тайип Ердоган му проявява цялото необходимо уважение, тъй като знае, че неговият „приятел“ в Белия дом може да изпълни най-смелите му мечти, но може и да го унищожи.

Постигането на безопасността на Ердоган ще зависи от резултата от участието на Турция във все по-сложна матрица от конфликти и съюзи. Гърция и Кипър също зависят много от това как ще се развият отношенията на Турция с „чичо“ и как ще действа турският президент, когато се чувства комфортно с „мечката“. ОЩЕ: Тръмп иска да са приятели: Мицотакис и Ердоган обмислят среща

Залавянето на Мадуро, Турция и НАТО

Залавянето на Мадуро и несигурността във Венецуела, въстанието в Иран, кюрдският въпрос, кръвопролитията в Сирия, нарастващото съперничество с Израел усложняват и без това трудната ситуация за Турция. Твърдението на външния министър, че Израел стои зад иранския бунт, показва дискомфорта на Анкара от възможността за промяна на статуквото. Може би затова се твърди, че страната обмисля отбранителен съюз със Саудитска Арабия и (ядрено въоръжения) Пакистан. Очевидно е, че Анкара е разгневена от споразумението между Гърция, Кипър и Израел, което има мълчаливата подкрепа на Америка. Съюз със Саудитска Арабия и Пакистан обаче би могъл да преобърне турската политика и дипломация, защото сплотеността на Турция – голяма част от нейната идентичност – зависи от членството в НАТО.

Евентуален съюз със Саудитска арабия

Съюзът със Саудитска Арабия и Пакистан би могъл да въвлече Турция в конфликти, които не са работа на НАТО (може би дори с Обединените арабски емирства), като по този начин тества Член 5 (в който атака срещу един член се разглежда като атака срещу всички) или дори поставя под въпрос членството на Турция в Западния алианс. Никой не знае дали Тръмп ще продължи с унищожаването на НАТО (с манията си по Гренландия) или ще се опита да го използва за свои собствени цели. Така че не можем да знаем какво ще направи Турция по отношение на НАТО (дали ще остане в алианса или ще го напусне). По-непосредствени обаче са опасностите, пред които е изправена, от загубата на злато, търговия и влияние поради събитията във Венецуела и Иран. Израелската интервенция в Африканския рог (признаването на Сомалиленд) показва, че дори там Турция няма пълна свобода на действие. ОЩЕ: "Турция е чувствителна": Ердоган и Тръмп говориха за връзките си