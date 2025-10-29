Любопитно:

Загинало дете и 8 ранени при тежка катастрофа в Сърбия

29 октомври 2025, 10:22 часа 315 прочитания 0 коментара
Загинало дете и 8 ранени при тежка катастрофа в Сърбия

Едно дете загина, а седем други деца и един мъж бяха ранени при тежък пътен инцидент на магистралата Нови Сад – Белград рано тази сутрин, 29 октомври. Катастрофата е станала около 3:30 часа сутринта след тол станцията в посока Белград, когато микробусът излязъл от пътното платно, пробил мантинелата и е паднал в канавка. Според информацията до момента, по все още неизвестни причини, микробусът Opel Vivaro с белградски регистрационни номера, управляван от 43-годишен мъж, се е преобърнал. Тест с дрегер е установил, че водачът на микробуса не е бил под въздействието на алкохол, съобщи Министерство на вътрешните работи на Сърбия, цитирано от местните медии и БГНЕС.

Децата са били на състезание

В превозното средство е имало осем непълнолетни пътници на възраст от 13 до 16 години, членове на клуба по джудо „Партизан“ от Белград, които са се връщали от международен спортен лагер и състезание в Азербайджан.

Снимка iStock

Детето, родено през 2009 г., е починало на място от получените при инцидента наранявания.

Седем други деца, родени между 2009 и 2012 г., са получили сериозни наранявания и са били транспортирани до Детската болница в Нови Сад.

Шофьорът на микробуса – мъж, роден през 1982 г. – също е бил тежко ранен и е транспортиран с множество наранявания до Спешния център на Клиничния център на Войводина, където е оставен под наблюдение след диагностика и медицинска помощ, съобщиха пред Радио-телевизия Сърбия от Клиничния център в Нови Сад.

Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Сърбия катастрофа микробус загинало дете
