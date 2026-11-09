"Запомнете думите ми": Вучич заплашва студентите (ВИДЕО)

В социалните мрежи се появи видео на бившия сръбски президент Александър Вучич, заснето по време на събирането в белградския "Чачи Бар", в което той заплаши прокурори, полицаи и студентски активисти. Вучич, чиято Сръбска прогресивна партия (СПС) загуби парламентарните избори на 25 октомври, заявява, че всички те ще бъдат подведени под отговорност, предаде хърватската медия "Индекс".

"Запомнете думите ми"

„Запомнете думите ми, всички ще бъдат подведени под отговорност. Всички. От прокурори, полицаи до всички фалшиви студентски лидери, които извършват този вид терор“, каза Вучич в интервю за главния редактор на „Информър“ Драган Й. Вучичевич.

„Това им казвам днес и те не могат да направят нищо по въпроса“, добавя той.

Ne znam da li je detektovano kako je pijana pička sinoć uputila pretnje državnim organima, pa rekoh da ostavim ovo ovde, za svaki slučaj. https://t.co/UNtjAsaYxw — Bora (@BoraKonj) November 7, 2026

След това Вучич казва, че „свободният дух на човек не може да бъде унищожен“ и завършва речта си със стихове, приписвани на Гаврило Принцип, убиецът на австро-унгарския престолонаследник Франц Фердинанд.

„Нашите сенки ще се скитат из двора и ще плашат лордовете. Нека си помислят“, казва Вучич. Неговият главен медиен агитатор Вучичевич отговаря одобрително: „Да, да“. ОЩЕ: Вучич се вкисна насред парти: Сигурно си е спомнил резултатите от изборите (ВИДЕО)