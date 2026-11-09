Всички в лодката са мъртви: Инцидент с мигранти край Крит

Дванадесет нелегални мигранти бяха открити мъртви на борда на лодка край южната част на остров Крит в понеделник, докато 105 други бяха спасени при три отделни операции южно от острова, предаде гръцкото издание Kathimerini, позовавайки се на гръцката брегова охрана,. Телата са открити на около 15 морски мили югоизточно от Кали Лименес, след като контейнеровоз, плаващ под марокански флаг, е забелязал лодка, превозваща мигранти, и е алармирал властите.

Кораб на бреговата охрана е извадил 18 оцелели и телата на 12-те жертви. Те са били отвеждани до пристанището Агия Галини, където се е очаквало оцелелите и загиналите да бъдат изкарани на брега.

Обстоятелствата около смъртта на 12-те мигранти все още не са ясни.

Още два случая с мигранти

Другите две спасителни операции са се провели на около 30 и 31 морски мили южно от Кали Лименес.

При първия инцидент е забелязана лодка, превозваща около 47 мигранти, а при втория е намерено приблизително 40 души на борда. Пилотирани и безпилотни летателни апарати, управлявани от граничната агенция на Европейския съюз Frontex, са съдействали за локализирането на двата кораба.

Корабите на Frontex са взели всички 87 души и са ги отвеждали до пристанището Кали Лименес.

Съобщава се, че метеорологичните условия в по-широкия район са добри.

Ръст на мигрантския поток

Инцидентите се случват на фона на увеличаване на преминаванията от Северна Африка към Крит, който се превърна в ключов маршрут за мигрантите, търсещи да достигнат Европа. ОЩЕ: Трафикантите с нова схема: Деца управляват лодките с мигранти към Европа