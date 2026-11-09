В части от 8 столични района няма да има ток

Без електрозахранване днес ще са части от 8 столични района и населени места около София. Това се случва заради планирани дейности по развитието и поддръжката на електроразпределителната мрежа, съобщават от „Електроразпределителни мрежи Запад“ (ЕРМ Запад).

В район „Витоша“ са предвидени дейности в части от вилна зона „Килиите“, където са възможни прекъсвания между 09:00 и 16:30 ч. В части от кв. „Бъкстон“ електрозахранването може да бъде нарушено от 09:00 до 16:00 ч., а в кв. „Княжево“ – от 08:30 до 16:30 ч.

В централната градска част също са планирани дейности. В район „Възраждане“ те ще обхванат част от центъра в интервала от 08:45 до 16:15 ч., а в район „Средец“ – от 08:30 до 16:30 ч.

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В район „Изгрев“ са възможни прекъсвания в част от ж.к. „Изток“ между 09:15 и 16:30 ч. В район „Лозенец“ дейностите ще засегнат част от едноименния жилищен комплекс от 08:30 до 16:30 ч.

Източник: Pixabay

В район „Люлин“ планираните дейности ще обхванат част от ж.к. „Люлин VI“, като очакваният интервал е от 09:15 до 14:15 ч.

Прекъсвания са предвидени и в населени места около столицата. В част от с. Мировяне, район „Нови Искър“, са възможни смущения в електрозахранването от 09:15 до 12:00 ч. В с. Бистрица, район „Панчарево“, дейностите ще продължат от 08:00 до 16:30 ч.

От ЕРМ Запад уточняват, че публикуваният график е индикативен и не означава, че цели квартали или населени места ще останат без ток.

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Планираните дейности засягат конкретни адреси, затова клиентите трябва да направят индивидуална проверка чрез въвеждане на клиентски номер на сайта на дружеството или чрез виртуалния чатбот във Viber.