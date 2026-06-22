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Заради изтичане на данни: Осъдиха бивш евродепутат в Гърция

22 юни 2026, 17:55 часа 446 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock/Guliver
Заради изтичане на данни: Осъдиха бивш евродепутат в Гърция

В понеделник съд в Атина осъди бивш депутат от Европейския парламент от управляващата партия „Нова демокрация“ и още трима души за нарушения на поверителността и неприкосновеността на личния живот заради изтичане на данни, принадлежащи на гърци от диаспората, предаде гръцкото издание Kathimerini. И четиримата обвиняеми получиха условни присъди до 20 месеца затвор

За какво става въпрос?

Припомняме, че списък с имейл адреси на Министерството на вътрешните работи беше предаден на бившата евродепутатка Анна Мишел Асимакопулу за използване в предизборна кампания точно преди изборите за Европейски парламент през юни 2024 г.

Списъкът с имейл адреси е бил събран от гърци в чужбина, които са се регистрирали да гласуват по пощата на изборите. Впоследствие той е бил използван от Асимакопулу, за да поиска тяхната подкрепа.

Прокурорът настоя съдът да прояви помилване поради предишния законопослушен живот на подсъдимите.

Имаха глоба, но после им я отмениха

Независимата агенция за защита на личните данни на страната вече е наложила глоби по случая, като е разпоредила на Министерството на вътрешните работи да плати 400 000 евро, на НД и Асимакопулу - 40 000 евро, а на двамата бивши партийни функционери - по 10 000 евро.

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Впоследствие върховният административен съд на Гърция, Държавният съвет, отмени глобата, наложена от агенцията. ОЩЕ: Аферата Wikileaks: Хакер на ЦРУ е осъден на 40 години затвор

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Гърция евродепутат Нова демокрация изтичане на данни
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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