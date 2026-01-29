Спорт:

Заради лошото време: Смущения в корабоплаването в Гърция

Промени в разписанията на фериботните линии има днес заради неблагоприятните атмосферни условия и главно заради силните ветрове, съобщава държавната телевизия ЕРТ, цитирана от БТА.

От пристанището Пирея в Атина са отменени курсовете на корабите с подводни криле. Конвенционалните фериботи се движат нормално.

От Рафина, област Атика, е отменен курсът към Мармари. Сутрешният ферибот за Цикладските острови е отплавал по разписание.

От пристанището Лаврио, отново в Атика, според наличната в момента информация няма да се изпълни курсът до остров Кеа (Дзия).

Спасиана Кирилова
