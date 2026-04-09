Сладки, сочни и без червеи: Най-важното нещо, което да направите на черешите през април

За да съберете много череши и да поддържате дърветата си здрави, трябва да се погрижите за тях в началото на пролетта. Вашата домашна овощна градина се нуждае от няколко основни третирания, за да гарантира, че расте бързо и произвежда сладки, едри плодове. Правилната резитба, поливане и торене са ключът към успешната реколта.

Идеалното място за череши – слънце, но без вятър

За да се развиват здравословно черешите и да произвеждат възможно най-много плодове, те трябва да бъдат засадени на правилното място. Те предпочитат слънчеви, защитени от вятър места. Това води до по-сладки и по-добре оцветени плодове. Важно е също да се грижите за почвата – тя трябва да е плодородна, богата на хранителни вещества, умерено влажна и леко алкална.

Още: Трик, който ще помогне на вашите овощни дървета да дават плодове по-бързо

Преди засаждане е добра идея да разрохкате и обогатите почвата. Много производители прилагат зелено торене върху зоните, определени за череши, предходната година. Само една година след засяването на зеленото торене можете да започнете да засаждате дърветата – за предпочитане през есента или, през следващия сезон, през пролетта (през март и април).

Започнете, като изкопаете дупка два пъти по-голяма от кореновата система. Оформете малка могила на дъното, за да поддържате корените. Внимателно поставете разсада в дупката и го запълнете с почва. Леко утъпчете почвата около него и го оставете да се уталожи по естествен път. Добре е да разстелете тънък слой мулч около дървото, за да задържите влагата. След засаждането черешовото дърво се нуждае от обилно поливане.

Пролетни грижи и резитба на черешови дървета

Още: Най-добри растения-компаньони, които да отглеждате с божури за приказна градина

Най-важната пролетна обработка на черешовите дървета е резитбата. Пренебрегнатите екземпляри започват да страдат от болести и спират да дават плодове. Изберете време за резитба, когато дървото все още не е излязло от зимния си покой и когато външните температури са се стабилизирали на 8-10 градуса по Целзий.

На първо място, премахнете старите и повредени клони, които блокират светлината и осигуряват подслон за вредителите. На този етап се формира и формата на короната. В идеалния случай оставете един основен клон, а останалите ще растат около него, създавайки пирамидална форма. Всички издънки, които се пресичат и растат в короната, трябва да се премахнат.

Правилното оформяне на короната на черешата обикновено отнема около 3-4 години, в зависимост от сорта, подложката и условията на отглеждане. След като постигнете желания резултат, подрежете предимно новите издънки в центъра на дървото.

Правилното подрязване на черешовите дървета влияе положително върху производството на плодове, тъй като при много гъстите дървета плодовете стават по-дребни и губят вкуса си. Друга пролетна процедура е прореждането на пъпките, което включва премахване на излишните пъпки, позволявайки на дървото да съсредоточи енергията си върху останалите цветове и да произвежда по-големи, по-сладки череши.

Още: Защо старите градинари използват портокалови кори в градината си

Поливане и торене на черешови дървета

Младите черешови разсади изискват сравнително обилно поливане. През първите няколко месеца след засаждането ги поливайте два пъти седмично. След като дървото се утвърди добре, можете да го поливате веднъж седмично, освен ако не настъпи продължителен сух период.

Азотното торене е от решаващо значение през март и април. Това ще помогне на черешовото дърво да развие нови листа и издънки. По-късно то ще започне да се нуждае от фосфор и калий, необходими за цъфтежа и завръзването на плодовете. В началото на сезона най-подходящи са минерални торове като амониев нитрат или амониев сулфат.

Още: Най-доброто време за засаждане на луковици нарциси за ярки цветове

Черешите ще са сладки като мед - просто поръсете около дървото с този тор