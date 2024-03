Добри новини: Везенков най-накрая се възстанови от контузия, готов е за игра

Най-добрият български баскетболист Александър Везенков се е възстановил от контузията, която го измъчваше в последно време и е готов да се завърне на паркета за тима на Сакраменто Кингс. Както е известно, крилото имаше травма в глезена, която го извади от игра за повече от месец.

Заради контузията си Везенков пропусна последните 16 мача на Сакраменто от редовния сезон в Националната баскетболна асоциация. От калифорнийския клуб обявиха, че той е възстановен от травмата и тренира наравно със съотборниците си, но е възможно да получи още няколко дни почивка, за да не се рискува здравето му.

The Sacramento Kings have upgraded forward Sasha Vezenkov to questionable for Wednesday’s game in Toronto.



Vezenkov has missed the past 16 games due to a right ankle sprain, but appears to be close to a return. pic.twitter.com/B94g7uCpTr