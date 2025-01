Извънземен Александър Везенков избухна с невероятни 45 точки в Евролигата! (ВИДЕО)

Голямата баскетболна звезда на България Александър Везенков изигра феноменален мач в Евролигата, отбелязвайки невероятните 45 точки за Олимпиакос при победата над Байерн Мюнхен със 112:69 точки. Саша направи може би най-силния мач в кариерата си, записвайки третото най-добро точково постижение в историята на Евролигата, а освен 45-те отбелязани точки, той добави още 7 борби и 2 асистенции, за да наелектризира цялата зала в Пирея.

Александър Везенков записа паметна вечер не само в своята кариера, но и генерално в историята на най-силното баскетболно първенство на Европа. Той бе безгрешен от стрелбата за 2 точки с 10/10, а от тройката направи 8/10, като и двата показателя са рекордни в кариерата му. От наказателната линия той стреля 1/1, за да си заслужи коефициент 52 - най-високият, който някога е постигал.

Със своите 45 точки Везенков се нареди трети по най-много отбелязани точки в историята на Евролигата. Той остана на пет пункта от рекорда на Найджъл Хейс-Дейвис, който има 50 отбелязани точки в рамките на един мач от турнира. Саша счупи с 14 точки досегашното си върхово постижение от 31 точки в един мач. След невероятната си игра публиката в залата в Пирея буквално избухна със скандирания за българина.

След мача множество баскетболни анализатори определиха представянето на Александър Везенков като "историческо". Българинът, който се докосна до Лигата на извънземните - НБА, надскочи най-силните си представяния на паркета и даде заявка за още по-големи успехи. С победата отборът на Олимпиакос оглави класирането в Евролигата с 14 победи и 6 загуби в 20 мача, като Панатинайкос и Монако са втори и трети с по 13 победи и 7 загуби.

Само преди дни Везенков блесна и в Гърция, за да качи Олимпиакос на върха в гръцкото първенство.

