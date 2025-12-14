Любопитно:

14 декември 2025, 23:44 часа 344 прочитания 0 коментара
„Не бях виждал толкова унизителна победа“: кметът на Враца не спести критиките на Ботев

Ботев Враца се класира за 1/4-финалите за Купата на България, след като победи Добруджа на дузпи. Въпреки триумфа, кмета на града Калин Каменов не спести критиките на отбора от северозапада и на треньора Тодор Симов, като изрази недоволството си чрез публикация в социалните мрежи. Негодуванието на кмета беше породено от факта, че въпреки че играха 80 минути с човек повече, „зелените лъвове“ не успяха да вземат победата нито в редовните 90 минути, нито в добавеното време.

Кметът на Враца: „Треньорът трябва да поеме отговорност“

Ето какво написа кметът на Враца Калин Каменов: „По-унизителна и незаслужена победа не бях гледал. Целият отбор на Ботев Враца трябва да си извади сериозни поуки от поредния безобразен мач. 80 минути да играеш с човек повече и да нямаш точен удар към вратата е меко казано несериозно. В такива моменти треньорът поема отговорност! Съжалявам, че всички, които обичаме отбора, трябваше да гледаме тази трагедия. Единственото хубаво е класирането на четвъртфиналите!“

Фенове на Ботев Враца

Следващият официален съперник на Ботев Враца е Левски

В Първа лига Ботев Враца се намира на 9-то място с 25 точки от 19 мача – 6 победи, 7 равенства и 6 загуби. Разликата с 8-мия и 10-тия е еднаква – по една точка. Пред „зелените лъвове“ е отборът на Локомотив София с 26 точки, а зад тях е Арда Кърджали с 24 пункта. Следващият официален мач за врачани ще бъде на 7 февруари 2026 г., когато те ще изиграят първия си мач от втория полусезон в гостуване на Левски на „Герена“ от 18:00 ч.

Николай Илиев
