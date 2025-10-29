12 години след "няма да изпуснем питомното": Ники Митов отново каза, че Левски трябва да спечели титлата

Треньорът на Хебър Николай Митов бе категоричен, че отборът му няма от какво да се срамува при загубата от Левски за Купата на България. Специалистът, който води "сините" преди 12 години и произнесе прословутата фраза "няма да изпуснем питомното", сега смята, че Левски отново е в положение да спечели титлата и трябва да го направи, защото са по-добри от Лудогорец.

"Левски е най-добрият отбор в България, трябва да спечели титлата"

"Ранно попадение, но след това имахме четири-пет хубави удара. Заслужавахме да вкараме гол. Не си правя илюзии, Левски е най-добрият отбор в България. Говорихме през седмицата, исках играчите да се спокойни и уверени", коментира Митов след мача.

"Ние започнахме лятото по-късно от нулата, едни идваха, други си отиваха. Чак сега почти всички са здрави. Убеден съм, че ще играем още по-добре. През тази година изграждаме отбор, но ще трупаме точки и ще вървим напред. Хебър е марка, независимо, че е в Б група. От момчетата си зависи дали могат да се развият и да се върнем в елита", добави треньорът.

"Левски трябва да спечели титлата. От доста години насам Левски не е имал толкова равностойни футболисти на всички постове. Отборът има и стил. имат национали, които са на пейката. Пожелавам им от сърце да спечелят титлата, защото в момента са по-добри от Лудогорец", завърши Николай Митов.

