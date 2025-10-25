Ах, този ботевски дух! 10 врачани обърнаха Септември и влетяха в топ 6 на Първа лига!

Ботев Враца постигна изключителен успех с 2:1 над Септември София в двубой от 13-ия кръг на Първа лига. На стадиона под Околчица домакините останаха с десет души на терена в края на първата част заради втори жълт картон на Илия Юруков. В 53-тата минута Стоян Стоичков изведе столичани напред в резултата. Половин час по-късно обаче Радослав Цонев изравни от дузпа. В 85-ата минута Даниел Генов осъществи пълния обрат. Врачани събраха 17 точки и временно се изкачиха на шестата позиция. Септември е предпоследен с 11 пункта.

Ботев Враца обърна Септември

Срещата стартира спокойно. Домакините имаха териториално предимство, но не успяха да го материализират. Постепенно гостите се поокопитиха и стигнаха до положение. В 27-ата минута Евтимов трябваше да избива шут на Стоичков. В края на първата част Илия Юруков извърши нарушение в средата на терена срещу Галин Иванов, за което получи втори жълт картон, и остава "зелените лъвове" с десет души на терена.

След почивката Септември се възползва по максимален начин от численото си предимство. Стоичков дебнеше за грешка на Кабаши. Защитникът загуби баланс, а нападателят напредна с топка в крака и преодоля противниковия вратар с плътен удар за 0:1. Последва спад на темпото, преди в 78-ата минута ВАР да извика главния съдия Радослав Гидженов за потенциална игра с ръка на Бауренски. Арбитърът видя такава и посочи бялата точка.

С изпълнението на дузпата се нагърби Ради Цонев, който изравни. 180 секунди по-късно, с помощта и на късмет, подаване на Кабаши стигна до капитана Генов, който осъществи пълния обрат.

