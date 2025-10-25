Войната в Украйна:

Ах, този ботевски дух! 10 врачани обърнаха Септември и влетяха в топ 6 на Първа лига!

25 октомври 2025, 15:04 часа 389 прочитания 0 коментара

Ботев Враца постигна изключителен успех с 2:1 над Септември София в двубой от 13-ия кръг на Първа лига. На стадиона под Околчица домакините останаха с десет души на терена в края на първата част заради втори жълт картон на Илия Юруков. В 53-тата минута Стоян Стоичков изведе столичани напред в резултата. Половин час по-късно обаче Радослав Цонев изравни от дузпа. В 85-ата минута Даниел Генов осъществи пълния обрат. Врачани събраха 17 точки и временно се изкачиха на шестата позиция. Септември е предпоследен с 11 пункта.

Ботев Враца обърна Септември

Срещата стартира спокойно. Домакините имаха териториално предимство, но не успяха да го материализират. Постепенно гостите се поокопитиха и стигнаха до положение. В 27-ата минута Евтимов трябваше да избива шут на Стоичков. В края на първата част Илия Юруков извърши нарушение в средата на терена срещу Галин Иванов, за което получи втори жълт картон, и остава "зелените лъвове" с десет души на терена.

Парите в спорта

След почивката Септември се възползва по максимален начин от численото си предимство. Стоичков дебнеше за грешка на Кабаши. Защитникът загуби баланс, а нападателят напредна с топка в крака и преодоля противниковия вратар с плътен удар за 0:1. Последва спад на темпото, преди в 78-ата минута ВАР да извика главния съдия Радослав Гидженов за потенциална игра с ръка на Бауренски. Арбитърът видя такава и посочи бялата точка.

С изпълнението на дузпата се нагърби Ради Цонев, който изравни. 180 секунди по-късно, с помощта и на късмет, подаване на Кабаши стигна до капитана Генов, който осъществи пълния обрат.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ ОТ ПЪРВА ЛИГА: Милиметри спасиха Локо Пловдив в 97-ата минута! Локо София продължи кошмарна серия

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
Ботев Враца Първа лига Септември София
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес