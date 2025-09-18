Войната в Украйна:

Арда - ЦСКА: Кога и къде да гледаме отлепилите "армейци" срещу закъсалите кърджалийци?

18 септември 2025, 07:25 часа 522 прочитания 0 коментара
Арда - ЦСКА: Кога и къде да гледаме отлепилите "армейци" срещу закъсалите кърджалийци?

ЦСКА ще има "визита" на Арда в Стара Загора в отложен двубой от петия кръг на Първа лига. "Армейците" отлепиха в миналата си среща с успех с 3:1 над Септември София, докато "небесносините" се намират в серия от 4 поредни мача без победа в родния елит. Причината сблъсъкът между двата тима да се състои под Аязмото е лошото състояние на тревната настилка в Кърджали.

Арда – ЦСКА: Начален час и ТВ

Двубоят се явява изключително важен за момчетата на Душан Керкез, които не се радват на особено доверие от фенската маса. Причината е, че освен победата над Септември "червените" записаха 4 равенства и две поражения в първенството до момента, като в целия период окомплектоваха състава си. Сега изглежда, че селекцията е приключила, а Керкез разполага с разнообразие на доста от позициите.

ОЩЕ: Уж фаворит за ЦСКА и България, а никой не го е търсил: Един от най-добрите ни треньори разкри истината

Христо Стоичков

В колко часа започва мачът между Арда и ЦСКА?

От друга страна, Арда преживява срив след отпадането от европейските клубни турнири. След загубата от Ракув момчетата на Александър Тунчев завършиха наравно с Берое и бяха разгромени от разтресения финансово Спартак Варна. В часовете преди мача обаче "небесносините" се подсилиха с Ивелин Попов. Той може да дебютира за новия си отбор от 17:30 часа на стадион "Берое" в Стара Загора, когато е началният час на срещата.

Коя телевизия ще предава мача на Арда с ЦСКА?

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Двубоят между Арда и ЦСКА ще бъде предаван пряко в българския телевизионен ефир. Каналът, който ще излъчва сблъсъкът, е Диема спорт. Ако нямате възможност да гледате мача, то може да проследите всичко по-интересно преди, по време и след неговия край в спортната секция на Actualno.com.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
ЦСКА Първа лига Арда Кърджали
Още от Футбол България
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес