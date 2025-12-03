Ас на ЦСКА 1948: Не се задоволяваме само с резултатите - искаме да сме доминантни!

Един от водещите футболисти на ЦСКА 1948 коментира представянето на тима през настоящия сезон. Става въпрос за юношата на Левски Борислав Цонев. 30-годишният атакуващ полузащитник говори пред колегите от „Диема“ като бе категоричен, че той и съотборниците му не се задоволяват само с резултатите, които постига тимът от Бистрица, а искат да доминират над съперника си във всеки един мач.

Както е известно, ЦСКА 1948 се представя доста добре от началото на сезона като заема второто място във временното класиране в Първа лига. Съставът на Иван Стоянов има 33 точки в актива си и е на 8 пункта от лидера Левски.

"Искаме да се подобряваме"

„Срещу Берое имахме много шансове, които изпуснахме, а те с едно положение ни вкараха гол. Имаше леко напрежение при нас след последните негативни резултати, но радващо е, че победихме и се надявам, че срещу Септември и останалите мачове ще играем по-спокойно. Колкото и комбинации и ситуации да правиш, когато не вкараш, това тежи“.

„За една седмица имаме три много важни мача. Ние искаме да се подобряваме. Не се задоволяваме само с резултатите. Искаме да сме доминантни срещу другите и да подобряваме играта си. Повечето мачове го показваме. Теренът в „Надежда“ ще е тежък, чака ни здрава битка със Септември и се надявам пак да спечелим“, заяви юношата на Левски.

