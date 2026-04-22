Ас на ЦСКА 1948 за плейофите: “Взехме две важни победи, знаем колко ще е трудно срещу Лудогорец“

Един от атакуващите футболисти на третия в Първа лига ЦСКА 1948 Хосе Карлос Мартинес говори за предстоящите мачове на “червените“ от плейофната фаза на родния шампионат. Отборът от Бистрица ще изиграе първия мач след края на редовния сезон като гост на Лудогорец в събота, 25 април, от 13:15 ч. ЦСКА 1948 записа 6 победи в последните 8 мача от първенството, което поставя отбора на само 1 точка зад “орлите“ във временното класиране.

Хосе Мартинес: “Знаем колко трудно ще е да се изправим срещу Лудогорец“

Капитанът на ЦСКА 1948 Диего Медина също даде интервю наскоро, в което говори за своя професионален мач №200. А ето какво каза Хосе Мартинес пред “Assessoria de Imprensa“: “Отборът влиза с увереност в плейофите, защото спечелихме две важни победи, които ще увеличат самочувствието ни. Знаем колко трудно ще е да се изправим срещу Лудогорец, знаем и каква сила са изградили в първенството.

Още: Балъков: “Политиците трябва да помогнат на футбола, Левски е на 90% шампион“

“Трябва да поддържаме интензивността“

Завършихме първия полусезон на добра позиция с 59 точки и това показва постоянството в работата ни. Сега започваме различен етап, в който всеки детайл прави разлика. Трябва да поддържаме интензивността, организацията и да бъдем много фокусирани, за да постигнем страхотен резултат в първия мач“. Хосе Мартинес пристигна в ЦСКА 1948 през лятото на 2025 г. от родната Боливия срещу 187 000 евро. От началото на сезона той изигра 17 мача за “червените“ във всички турнири, като вкара 2 гола.

Още: Лудогорец призна: 15-ата титла е трудно постижима - и извика феновете на помощ