Балонът в ЦСКА се пукна! Левски няма да изпусне питомното, Лудогорец с нова цел? | Точно попадение (ВИДЕО)

Рано или късно, ЦСКА щеше да допусне загуба, но едва ли мнозина са очаквали, че тя ще дойде точно срещу скромния тим на Септември. "Червените" допуснаха сериозна издънка в последния кръг на Първа лига - и изглежда, че балонът, който се надуваше на "Армията" в последно време, се пукна. Това коментираха спортните журналисти Стефан Йорданов, Николай Илиев и Ивайло Илиев в най-новия епизод на "Точно попадение" - предаване на Actualno.com и Sportlive.bg.

В ЦСКА светеха сигнални лампи, но сякаш никой не ги отрази

Сигнални лампи за проблеми при "армейците" имаше още в миналия мач срещу Славия, когато миг на гениалност от Алехандро Пиедраита избави ЦСКА от грешна стъпка срещу един от отборите в криза в шампионата. Въпросът е обаче как ЦСКА ще реагира на тази загуба и дали ще успее веднага да се върне на победния път. А и голямата цел на "червените" не е в шампионата, а за Купата на България.

Левски показа шампионски манталитет

Левски от своя страна показа, че няма намерение да изпуска питомното през този сезон - и постигна шампионска победа в зрелищен мач с Локомотив София, завършил при резултат 4:3 на препълнения стадион "Георги Аспарухов". Това се случва часове преди мача на Лудогорец срещу Локомотив Пловдив, в който "орлите" нямат право на грешка след издънката срещу Ботев. А и в Разград трябва да преосмислят целите си, тъй като отпаднаха от Лига Европа.

Променят ли се целите на Лудогорец?

Сериозното изоставане на Лудогорец в шампионата може да им изостри вниманието към Купата на България, където съществуваше хипотеза да не играят толкова силно срещу ЦСКА - за сметка на по-леки мачове срещу "червените" в първенството. Темата бе дискутирана в коментарния сегмент на предаването - "Асене, ВАР-ни".

Във втората част на предаването - "Актуалното в спорта", бе обърнато внимание на двамата феномени в българската лека атлетика - Божидар Саръбоюков и Христо Илиев. Първият показа, че е на световно ниво и във високия скок, докато вторият направи нова корекция на националния рекорд за мъже на 60 метра, както и на европейския рекорд под 23 г.

