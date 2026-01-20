Войната в Украйна:

Бивш капитан на ЦСКА ще възражда кариерата си в Люксембург

20 януари 2026, 11:33 часа

Бивш капитан на ЦСКА ще възражда кариерата си в Люксембург. Става дума за доскорошния десен краен защитник на „армейците“ Тибо Вион. Както е известно, в края на август 2025-та французинът се раздели с „червените“ по взаимно съгласие и дълго време не успяваше да си намери нов отбор. В крайна сметка той се е присъединил към 7-ия в елита на Люксембург – Прогрес Нидеркорн.

Тибо Вион ще играе в тима на Прогрес Нидеркорн 

Ръководството на Прогрес обяви официално привличането на Тибо Вион, след като той е преминал задължителните медицински прегледи, а след това е подписал своя договор с клуба. Самият футболист сподели, че клубът има много добър проект за бъдещето и се радва, че ще може да помогне със своите качества и опит. В Прогрес той ще работи отново с треньора Вивиан Рейдел, с когото преди години бяха заедно във френския Метц.

Тибо Вион ЦСКА

Французинът има 177 мача за ЦСКА 

Тибо Вион акостира в ЦСКА в средата на септември 2020 година. Той се присъедини към „армейците“ като свободен агент, след като договорът му с френския Шамони Ниор изтече. Десният бек изигра общо 177 мача за „червените“ във всички турнири. В тях той се отличи със седем попадения и 24 асистенции. В доста от двубоите Вион бе капитан на българския гранд.

