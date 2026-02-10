Христо Янев за ситуацията с Пастор: Длъжни сме да му помогнем да излезе от тази ситуация

Старши треньорът на ЦСКА - Христо Янев, говори след успеха над ЦСКА 1948, който класира отбора му на полуфинал за Купата на България. Специалистът остана доволен от видяното и отбеляза, че "армейците" са контролирали събитията на терена. Наставникът на столичния гранд коментира и ситуацията с Давид Пастор, който бе заловен да шофира в нетрезво състояние. Янев отбеляза, че ЦСКА е длъжен да помогне на футболиста си да излезе от тази ситуация.

Янев: Контролирахме събитията на терена

"Контролирахме събитията на терена. Заслужено се поздравихме с победата. Извлякохме максимума от ситуациите, които имахме и това е най-важното. Отборът показа, че в дефанзивен план сме добре. Бяхме дисциплинирани. Не прибързвахме дори когато се защитавахме. Създадохме много добри положения през първата част.", заяви Янев след успеха на ЦСКА над ЦСКА 1948.

"Имахме възможности да ги наблюдаваме през някои от мачовете през подготовката. Видяхме, че използват много хора. Нагодихме се по най- добрия начин към тези, които днес излязоха като на терена. Трябва да останем здраво стъпили на земята. Да сме смирени и да продължаваме да работим. Нека запазим това постоянство и да видим докъде ще ни доведе.", обясни той.

"За нас ще бъде важно първо да се възстановим днес. Да видим с какво ще разполагаме за следващия мач и след това ще си направим план за него. Аз като треньор не толерирам неговото поведение, но преди да започнем да съдим някого трябва да се поставим в неговите обувки. Драмата, през която преминава, е много тежка. Като отбор сме длъжни да му помогнем да излезе от тази ситуация. Цялата съблекалня сме обединени около това да направим така, че тази ситуация да не се повтаря", заяви Янев относно Давид Пастор, който бе заловен да шофира пиян.