Бившата звезда на Ливърпул напуска Първа лига за сметка на левскар, цесекар и сина на Любо Пенев

Големите промени в Локомотив София продължават. След като стана ясно, че Любослав Пенев ще води тима от новия сезон, в клуба започна сериозна работа по лятната селекция. Седмица след обявяването на Ел Голеадор за треньор, столичните "железничари" съобщиха на своите фенове голяма новина. Петима нови футболисти ще подсилят отбора, докато двама ще си тръгнат. Напускащите са Иван Лагинджич и Джордан Айб, който предизвика голямо внимание при пристигането си миналата година.

Проблемната звезда на Локо София си тръгва

Айб дойде в София с репутация на футболист, играл в Ливърпул. Преди 10 години той е определян за един от най-перспективните играчи на Острова. Юношески национал на Англия и с шанс да играе в един от най-големите европейски клубове, Айб изглеждаше готов да завладее света на футбола. Той изигра 58 мача с фланелката на мърсисайци, преди да напусне и кариерата му да тръгне стремглаво надолу и да стигне до "Надежда" като свободен агент. В месеците, прекарани в Локомотив, Айб бе съден за нападение и арестуван на летище в Локомотив. По българските терени се отчете с една асистенция. Лагунджич пък записа само три мача за "червено-черните".

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Петимата нови в "Надежда"

След като обявиха раздялата с Айб и Лагунджич, от "Надежда" представиха цели пет нови попълнения - Димитър Костадинов, Марк-Емилио Папазов, Калоян Костов, Цветан Цветков и синът на Любослав Пенев - Николас. От Локомотив представиха новите си попълнения, разказвайки за професионалния им път. Ето какво написаха от клуба на официалния си сайт:

"Димитър Костадинов е на 26 години и идва от Черноморец (Бургас). Атакуващият полузащитник е носил екипите на Септември, Царско село, Левски и италианския Кротоне преди да се завърне в родния си клуб и да направи много силен сезон във Втора лига. Марк-Емилио Папазов пристига като голмайстор на втория ни ешалон. С екипа на ЦСКА II 22-годишният атакуващ футболист наниза 18 попадения, има мачове и за първия отбор на ЦСКА, както и периоди под наем в Хебър и Ботев (Враца). Юношеската му кариера започна именно от стадион Локомотив.

Николас Пенев е юноша на ЦСКА. 21-годишният Пенев е с 46 мача и 4 попадения в българския елит. Носил е екипите и на Хебър (Пазарджик), Локомотив (Пловдив). Калоян Костов е юноша на Септември и португалския Бенфика. Двуметровият централен бранител през последните две години изигра 24 мача с екипа на пловдивския Локомотив. Цветан Цветков е едва на 17 години и е юноша на Левски. Един от най-добрите вратари в България за възрастта си ще пази в Елитната юношеска група и ще се готви наравно с първия отбор, попивайки опит от Мартин Величков и Александър Любенов. Ръководството на Локомотив им пожелава успех и вярва, че млади българи, минали през юношеските гарнитури на националните отбори могат да са перфектното допълнение към вече изграденото ядро от опитни футболисти!"

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