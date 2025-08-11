"Бях готов да ям живи хора! Аз шпагат, той - в копривата": Говори един от най-сърцатите войни на ЦСКА (ВИДЕО)

Бившият защитник на ЦСКА Валентин Илиев гостува в подкаста „Код Спорт“, където разказа редица интересни случки от своята богата кариера. Сърцатият централен бранител си спомни култови истории със своите съотборници в началото на престоя си на стадион „Българска армия“ и се върна към най-паметните мачове с фланелката на „червените“. Сред тях попада сблъсък на тренировка с Велизар Димитров, при който фланговият състезател два пъти попадал в коприва.

Защо Вальо Илиев е отнесъл редица псувни от Велизар Димитров

"Много лидери имаше в този отбор и бяхме много гладни. На мен това ми стана ясно от първия ден на Панчарево, но те не очакваха да бъда толкова гладен, защото преди да дойда в ЦСКА тренирах двуразово с индивидуален треньор... Бях готов да ям живи хора. Нямаше какво да ме спре и да ме бутне", смята Илиев.

"Имах една случка с Велизар Димитров. Зад вратата и около вратата имаше коприва. В една от игрите се случи така че - аз шпагат, Велизар - в копривата. Той става и се почва едно нареждане и псуване до девето коляно. Аз нищо не казвам. Втори път - пак Велизар в копривата. Така видяха, че аз няма да се пречупя", върна лентата назад бившият капитан на "армейците".

Авторът на победния гол за ЦСКА срещу Ливърпул на „Анфийлд“ през 2005 година разкри какво го е накарало да приеме офертата да работи в ЦСКА 1948 и коментира трансфера на своя син Теодор Иванов при „червените“. А какво се е случило на срещата му с Александър Томов, защо Рамзан Кадиров е разбил вратата на съблекалнята с крак по време на престоя му в Терек Грозни и с какво Стойчо Младенов го е тормозил в ЦСКА – гледайте в целия епизод.

