Боримиров разкри точния размер на дълговете на Левски

Изпълнителният директор на Левски Даниел Боримиров разкри точния размер на дълговете на клуба. Както е известно, до преди година „сините“ имаха огромни задължения към Националната агенция по приходите, както и към Столична община. Ръководството на столичани обаче успя да намали техния размер, най-вече благодарение на парите, които влязоха в касата на българския гранд от продажбите на редица основни играчи.

Левски дължи общо 3 1246 505 лева на НАП и Столична община

Боримиров говори пред колегите от „БНТ“ като обяви, че в момента Левски дължи общо 3 246 505 лева към НАП и Столична община. От тях 2 466 505 лв. са към агенцията по приходите, а останалите към Общината. Изпълнителният директор допълни, че „сините“ са разсрочили дълговете към НАП до следващата година като в момента плащат по 220 000 лева на месец. Изплащането на задълженията към Столична община пък ще започне през декември, а Левски ще превежда по 59 000 лева месечно. Той също така разкри, че парите, които клубът е получил от участието си в евротурнирите този сезон са били реинвестирани в инфраструктурни подобрения.

Парите от евротурнирите са били реинвестирани в инфраструктурни подобрения

„Към момента Левски дължи 2 466 505 лева към НАП. Това са лихвите, които сме ги разсрочили до следващата година. По 220 000 лв. на месец. От края на 2025-а имаме задължение към Столична община в размер на 780 000 лева, което ще започнем да изплащаме от декември – по 59 000 лв. на месец. В клуба има финансова дисциплина. Парите, които постъпиха от евротурнирите, ги реинвестирахме в инфраструктурни подобрения“, разкри изпълнителният директор на Левски.

