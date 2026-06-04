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Ботев Пловдив продължава битката за ТВ правата, „канарчетата“ настояха за спешна среща с клубовете, БФС и телевизията

04 юни 2026, 13:19 часа 457 прочитания 0 коментара
Снимка: Ивайло Илиев/Actualno.com
Ботев Пловдив продължава битката за ТВ правата, „канарчетата“ настояха за спешна среща с клубовете, БФС и телевизията

Ръководството на Ботев Пловдив настоява за спешна среща между Българския футболен съюз, клубовете и Нова Броудкастинг Груп, която държи телевизионните права за излъчване на мачовете от Първа и Втора лига. На нея трябва да бъдат обсъдени прозрачността при управлението на телевизионните права, участието на клубовете в процеса на вземане на решения, справедливото разпределение на приходите и бъдещият модел за продажба на правата.

От управата на „канарчетата“ обявиха в своя позиция, че са получили отговор на поставените въпроси относно телевизионните права на българския футбол, начина на тяхното управление и справедливото разпределение на приходите. „Жълто-черните“ подчертаха, че клубът ще разгледа всички законови възможности за защита на интересите на българските футболни клубове.

Ботев излезе с дълга позиция по темата 

„ПФК Ботев получи официален отговор от Нова Броудкастинг Груп по повод поставените от клубовете въпроси относно телевизионните права на българския футбол, начина на тяхното управление и справедливото разпределение на приходите“.

Илиян Филипов

„В писмото си телевизионният оператор заявява, че е дългогодишен партньор на българския футбол, инвестира значителни средства в телевизионно производство и счита, че договорената стойност на телевизионните права отговаря на реалностите на българския пазар. От Нова посочват още, че отношенията им са договорени с Българския футболен съюз и че съществува действащ договор до края на сезон 2028/2029“.

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„След внимателен анализ на полученото писмо сме длъжни да заявим, че голяма част от въпросите, поставени от клубовете, остават без конкретен отговор. Най-важният от тях е по какъв начин е определена стойността на телевизионните права и защо договорът е бил удължен без открита конкурсна процедура, без участие на клубовете и без те да имат възможност да се запознаят с алтернативни оферти от други потенциални телевизионни оператори“.

„Футболните клубове са тези, които изграждат продукта. Те инвестират милиони левове ежегодно в стадиони, тренировъчни бази, детско-юношески школи, футболисти, треньори, организация и сигурност на футболните срещи. Без клубовете не би съществувало съдържание, което да бъде излъчвано, продавано и монетизирано. Именно поради тази причина считаме за неприемливо клубовете да бъдат изключени от процеса по определяне на стойността на собственото си съдържание“, се казва в част от позицията на Ботев Пловдив.

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Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
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